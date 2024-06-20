深圳4條地鐵線路擬跨市延伸　福田口岸有望直通東莞

深圳4條地鐵線路擬跨市延伸至東莞，當中3條始於福田區、1條始於寶安區。



東莞城區景觀。（視覺中國）

據《深圳晚報》報道，東莞市城市軌道交通第二期建設規劃調整（2022-2030年）日前公開，初擬包括6條延伸線（最終方案與規模以國家主管部門批覆為準），其中4條將與深圳連通，1條與廣州連通。

6條延伸線包括，東莞地鐵1號線二期（含東莞段及廣州段）、東莞地鐵1號線三期、深圳地鐵6號線支線北延線（東莞段）、深圳地鐵20號線北延線（東莞段）、深圳地鐵11號線北延線（東莞段）、深圳地鐵10號線東延線（東莞段）。

據了解，2022年4月，東莞地鐵二期調整方案獲發改委批覆時的建設內容並不包括連通廣州、深圳的線路。今次涉及連接深圳的4條地鐵線路中，6號線、10號線、11號線始於福田區，20號線則位於寶安。

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事實上，深圳10號線東延線在今年5月發布了詳細的規劃採購項目招標，招標文件中就已經明確了將連接東莞。

根據《深圳市軌道交通線網規劃（2016-2035）》，為加強平湖、鳳崗之間的軌道聯系，規劃10號線東延由平湖雙擁站引出，向東經東莞鳳崗後至龍崗中心城黃閣坑數碼城站，與16號線、21號線換乘。深圳段均為地下敷設，設車站1座。在東莞段鳳崗的龍平路、油甘埔、官井頭、大運城邦設置4個站點（具體以最終站點為準）。