深圳機場東樞紐2028建成　航空高鐵城際地鐵一體　高峰日客流63萬

深圳機場東綜合交通樞紐即將動工，有望在2028年底建成，屆時將成為集航空、高速鐵路、城際鐵路、城市軌道等多種交通方式於一體的「空鐵聯運、站城一體」綜合交通樞紐。



工程位置圖。（網上圖片）

據深圳新聞網報道，深圳機場東綜合交通樞紐工程由深江鐵路、廣深第二高鐵2條高鐵，深大城際1條城際鐵路和地鐵1、12、20、26號線4條城市軌道，及陸空側捷運系統、公巴士、的士、小汽車等接駁設施組成。

深圳機場東綜合交通樞紐配套工程包括樞紐屋蓋、樞紐配套用房、停車樓、巴士場站等。地面以上共5層（局部6層），其中三層車庫可與航空高架落客邊平接，二層設有連廊，與航站樓到達層連接。

深圳機場東樞紐將開建。（網上圖片）

軌道方面，深圳機場東站位於航站四路與寶安大道之間地塊內，共設置4個出入口，並在地下二層與國鐵到達廳與國鐵側下沉廣場貫通。

地下一層主要為車行接駁換乘層，東側設置落客車道及落客平台位於深大城際投影範圍內，乘客可由此進入國鐵候車區；站廳層位於地下二層，通過改造12號線側墻，形成12、20、26號線與深大城際共用的公共空間，市民可在這層實現1號線、12號線、20號線、26號線及深大城際間的相互換乘；地下三層為新建20號線、新建深大城際、12號線站台層；遠期規劃線路26號線的站台層位於地下四層。

深圳機場東樞紐高峰日客流量可達到約63萬人每日。（網上圖片）

根據目前進展，深圳機場東樞紐計劃2024年7月開工建設，8月初開始基坑開挖及土建工程施工，至2028年12月底建成運營，建設工期共計54個月。

根據預測，該樞紐建成後，遠期至2050年，高峰日客流量可達到約63萬人每日，其中航空客流約7.8萬人次；城市開發及接駁換乘客流約19.2萬人次；高鐵旅客約19.2萬人次；樞紐軌道及城際總客流約48.7萬人次。