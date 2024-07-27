被譽全球十大最美書店　深圳有店！看鍾書閣因地制宜的設計美學

被譽為「全球十大最美書店」之一的鍾書閣，遍布中國多個省市，像是深圳、成都、重慶、北京等，設計融入了當地元素，讓每座城市的每一間鍾書閣分店都呈現出獨一無二的風格，非常有特色。究竟各個城市的鍾書閣有多美？有多獨特？快看以下介紹吧。



盤點最美書店｜深圳鍾書閣「螺旋書梯」

首先，我們來到距離最近的深圳鍾書閣。深圳鍾書閣位於華僑城歡樂港灣，面積約1,300平方米，亮點為連接着出入口的暗紅色巨大螺旋樓梯書架。

據設計師介紹，深圳鍾書閣裏的巨型螺旋書架，設計靈感源自深圳作為移民城市的歷史。

螺旋書架仿佛一個巨大的錶盤，搭配像鐘錶指標式樣的扶手，將時間和經歷匯聚於此，形成一座訴説深圳故事的「歷史之梯」。暗喻深圳的發展雖然只有短短的40載，在時間尺上只佔了很小一部分，卻取得矚目成就。

深圳鍾書閣的巨型紅色螺旋書架，以優雅曲線貫穿空間，配合柔和燈光布置，仿佛置身奇幻書世界。（視覺中國/當代中國授權）

盤點最美書店｜揚州鍾書閣「水中明鏡」

「時間」是深圳鍾書閣的設計概念，那麽揚州鍾書閣的設計概念就是源自「水」了。

「水」是孕育揚州文化的一個重要元素，因此設計師通過流線型和拱形的牆壁來模擬水的流動和走向，以及利用黑色鏡面玻璃作為地板材料，打造出「水中明鏡」的感覺。

揚州鍾書閣的「二十四橋」和「水中明鏡」，充分展現出江蘇城市獨特的水鄉柔情。（youknowcyc@Instagram/當代中國授權）

如果說揚州鍾書閣的牆壁和地板如同蜿蜒「河流」，那麽兩邊的書架就如同拱橋，同樣極具揚州特色。其設計靈感源於《紅樓夢》中的「二十四橋，六朝遺風」，橋樑也寓意着人和書籍的紐帶。

盤點最美書店｜重慶鍾書閣「8D空間」

位於重慶的鍾書閣，就貫徹重慶作為「8D山城」的獨特地理環境，將重慶分店内的樓梯設計成如山峰形狀的山形階梯，層層交曡，錯綜複雜。

天花板則以鏡面覆蓋，置身其中，讓人產生山形階梯衝破雲霄的錯覺，猶如《哈利波特》中的魔幻空間，奇幻又有趣。

位於重慶的鍾書閣，曾榮獲世界著名建築網站「ArchDaily」的2020年度最佳建築大獎。（視覺中國/當代中國授權）

除了以山形階梯、鏡面天花板等設計元素與重慶的地理環境互相呼應外，重慶鍾書閣大廳内隨處可見的巨型「燈罩書架」，也宛如延綿不絕的山脈，山水相連，真幻交織，構建出一個微型「8D魔幻山水城」。

盤點最美書店｜成都鍾書閣「魔幻之鏡」

説到最美的鍾書閣分店，不得不提近年成為超人氣朝聖點的成都都江堰鍾書閣。

成都都江堰鍾書閣，整體空間以神秘的深藍及深灰色打造；C字型的核桃木書架，通過鏡面天花板反射在了亮黑色的瓷磚地板，錯位的空間感，仿佛讓人置身於魔幻世界中。

成都鍾書閣以黑、灰、深藍作為主色調，置身其中，猶如進入神秘莫測的魔幻世界，近年深受國内外攝影師的青睞。（視覺中國/當代中國授權）

設計師將蔓延向上的書架比喻成水壩，將書籍的陳列展台設計成扁舟的形狀，而漆黑油亮的地板則代表湖面。沿着樓梯向二層走去，眺望整個閲讀空間，不禁讓人感受到成都都江堰的磅礴氣勢。

看完了以上盤點，大家最喜歡哪一座城市的鍾書閣呢？

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