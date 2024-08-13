改裝電動輪椅藏97部舊手機　澳門男拱北闖關入珠海被查

據中國海關總署官方「海關發布」消息，8月7日，珠海拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一起澳門旅客利用電動輪椅改裝藏匿舊手機97部，從澳門試圖入境案。



報道稱，當日13時許，澳門男子陳某乘坐電動輪椅經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」入境內地。關員察覺其乘坐的電動輪椅動力遲緩，且存在改裝痕跡，遂將其截查。隨後，關員將輪椅過機檢查，圖像顯示電池箱位置存在異常。經進一步拆解，從輪椅電池箱內查獲一批堆疊整齊、用塑料膜包裹的舊手機，數量共計97部。

海關提醒，根據相關規定，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的，屬走私行為，情節嚴重構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。