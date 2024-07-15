旅客羅湖入境內地神色緊張　海關截查揭腰部綁藏瀕危珊瑚

有旅客經羅湖口岸入境內地時，因神色緊張被海關攔截。經查，他在腰部綁藏超過500克珊瑚。經鑒定，其綁藏的珊瑚屬於瀕危野生動物。



海關總署消息，一名旅客經羅湖口岸旅檢大廳入境內地時，因神色緊張、舉止異常，海關人員上前攔截檢查。經查，該名旅客利用黑色特製腰帶，綁藏62個瀕危珊瑚，總重526.5克。

有旅客經羅湖口岸入境內地時，因神色緊張被海關攔截。（微信公眾號＠海關發布）

旅客在腰部綁藏超過500克珊瑚。（微信公眾號＠海關發布）

經鑒定，該名旅客在身上綁藏的珊瑚為珊瑚蟲綱石珊瑚目的動物，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ瀕危野生動物。

該名旅客利用黑色特製腰帶，綁藏62個瀕危珊瑚。（微信公眾號＠海關發布）

經鑒定，該名旅客在身上綁藏了珊瑚蟲綱石珊瑚目的動物，屬瀕危野生動物。（微信公眾號＠海關發布）

海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有《允許進出口證明書》或者物種證明外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。