北上注意！深圳市最高35℃或以上　陸地高溫黃色預警訊號生效

深圳市陸地高溫黃色預警訊號生效中，深圳市氣象台9月1日08時30分發布全市陸地高溫黃色預警訊號，預計9月1日深圳市最高氣溫將升至35℃或以上，訊號可能持續5天左右。



​深圳市9月2到9月4日多雲間晴天，天氣炎熱，局地有短時（雷）陣雨；5日起（雷）陣雨增多，局地雨勢較大。下周中後期需關注西北太平洋熱帶氣旋的發展動態。

深圳市委提醒，天氣炎熱，中午前後應儘量減少戶外活動，高溫條件下作業和白天需要長時間進行戶外露天作業的人員應當採取必要的防護措施。

深圳未來一週天氣預報。（天氣預報）

另外，從廣東天氣部門獲悉，預計未來三天廣東天氣炎熱，午後部分市縣有雷陣雨。截至9月1日11時，茂名、台山、江門、中山、深圳等多地發布高溫黃色預警。

具體天氣預報顯示為，9月1日，粵西多雲，有分散（雷）陣雨局部大雨，其餘市縣多雲為主，午後局部有（雷）陣雨。沿海市縣最高氣溫為33℃到35℃，其餘市縣普遍介於35℃到37℃。

廣東省最高氣溫預報。（南方日報）

9月2日至4日，廣東省大部多雲到晴，午後局部有（雷）陣雨。沿海市縣最高氣溫為33℃-35℃，其餘市縣普遍介於35℃-38℃。