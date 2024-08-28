珊珊颱風恐「回馬槍」襲台灣？美國模擬預測襲日本後或出現大迴轉

珊珊颱風正影響琉球群島及附近海域，預估本周將侵襲日本。但美國全球預報系統模擬顯示，珊珊颱風可能在侵襲日本後出現大迴轉，直接朝台灣方向移動。



台灣中央氣象署預報員趙竑28日表示，珊珊颱風未來行徑速度緩慢，導引氣流不明顯，周日、下周一路徑的不確定性相當高，美國模式預測珊珊颱風「都還是有機會」來到台灣附近，但還需繼續觀察。

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今年第10號颱風「珊珊」持續朝日本行進，未來可能登陸九州，目前已在九州南部、四國及太平洋沿岸地區帶來豪雨。（NHK）

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趙竑指出，目前珊珊颱風距離台灣約1000公里，對台灣沒有直接影響，但明天開始可能為台灣附近帶來長浪現象。

珊珊颱風未來路徑將以偏北方向、往九州方向行進，明天慢慢地轉東分量會增加，將影響日本的關東、關西地區的天氣，現在和未來前往日本的民眾，要注意颱風動態和降雨情況。

對於美國模式預測珊珊颱風影響日本後，是否可能回馬槍來到台灣附近？趙竑回應，由於珊珊颱風行進速度緩慢，未來這段期間導引氣流相當不明顯，因此後期周日、下周一路徑的不確定性相當高。

美國模式指出珊珊颱風會迴轉撲台。（tropicaltidbits）

雖然美國模式預測珊珊颱風未來「都還是有機會」來到台灣附近，但短期內還是以影響日本為主，後期颱風的移動位置仍需持續觀察。

趙竑也提到，受到低壓帶影響，周五之前台灣附近的天氣偏濕，而後期太平洋高壓會往北、東退，10天之後台灣附近又會變成低壓帶環境為主。

大低壓帶本來就會有雲簇消長的現象，未來在台灣附近哪裡會生成熱帶系統或颱風，仍有很大的不確定性，但可以預期未來台灣的天氣將持續偏濕。

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