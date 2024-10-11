新皇崗口岸料明年底基本完工　採用「一地兩檢」5分鐘極速過關

2019年6月，皇崗口岸正式啟動重建工作。近日，新皇崗口岸聯檢大樓項目地下室主體結構B1層最後一塊樑板順利澆築完成，為後續的地上主體結構施工奠定基礎。據了解，新皇崗口岸重建項目力爭2025年底基本完成皇崗口岸聯檢大樓的建設。



新皇崗口岸聯檢大樓項目現場。（深圳市發展和改革委員會）

新皇崗口岸效果圖。（深圳衛視深視新聞）

據深圳衛視報道，新皇崗口岸聯檢大樓項目總占地面積8.75萬平方米，總建築面積約68.97萬平方米，於2021年5月開始組織基坑工程施工。

新皇崗口岸竣工使用後，將會採用「一地兩檢」的安排，並實施「合作查驗、一次放行」的通關模式，通關時間將由原來的20分鐘縮短至5分鐘，並與深圳地鐵7號線及香港地鐵北環支線等5條軌道線路相連。

新皇崗口岸設計的通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可以提升至每日約30萬人次，跨境車輛的設計通關流量則大約為每日1.5萬架次。

新皇崗口岸「垂直疊放」的高效通關規劃佈局。（深圳衛視深視新聞）

皇崗口岸重建前後對比。（深圳衛視深視新聞）

同時，深港兩地會在口岸開通之後不斷監測通關流量，並利用創新科技和其他可行的方法提升旅客通關效率，以應付日後的實際旅客流量。

皇崗口岸是全國首個、深港之間唯一一個客貨運渠道均實行24小時通關的陸路口岸，自1991年8月開放旅檢功能以來，已運行33年。