萬聖節｜深圳「鬼」味濃　勁有feel「血漿」哪裏買？

萬聖節到了，深圳的「鬼混」氣氛愈來愈濃厚。商場、公園都經過精心布置，南瓜燈、各式魔鬼造型層出不窮，驚嚇與可愛兼備，都成為了亮麗的打卡點。

除了看之外，吃的同樣有「驚」喜！深圳的一些咖啡店和甜品店造型都添上萬聖節元素，鬼怪外型五花八門，吸引了不少市民爭相品嚐。



萬聖節｜下梅林Gasoul咖啡店 血漿特飲必試

Gasoul咖啡店內布置極盡萬聖節元素，枯臚骨咖啡師造型極受歡迎，吸引不少人打卡。（Gasoul＠小紅書/當代中國授權）

Gasoul咖啡店內布置極盡萬聖節元素，飲品調製也加入不少魔鬼色彩。（Gasoul＠小紅書/當代中國授權）

位於工業區內的Gasoul咖啡店，外型復古型格，門外的一列南瓜為咖啡店更添色彩。（深圳生活研究所＠小紅書/當代中國授權）

深圳咖啡店的裝璜素來都數一數二，而位於下梅林地鐵站附近、梅麗路工業區內的Gasoul咖啡店，同樣別具特色。店內空間寬敞，環境舒適優雅；鐵框窗、圓拱門、舊式木製傢俬、掛衣架，還有大盆栽，營造出復古氛圍。

萬聖節這期間，店長加入大量西方鬼怪元素，別具特色。店門前擺滿各式南瓜頭，店內沙發旁「坐着」一幅仿製人骨，頭戴紳士帽，吸引了不少客人到來打卡。店中一角，還特設一座西方「墓碑」，蜘蛛網、蠟燭處處，幽靈味道十足。

Gasoul咖啡店內的墳墓布置。（呼嚕小酪＠小紅書/當代中國授權）

血漿飲料Gasoul咖啡店內的焦點。（呼嚕小酪＠小紅書/當代中國授權）

Gasoul咖啡店內空間寬敞。（呼嚕小酪＠小紅書/當代中國授權）

Gasoul咖啡店每一個角落都是打卡位。（呼嚕小酪＠小紅書/當代中國授權）

店內咖啡也充滿「鬼」味，例如以黑白元素裝扮的魔鬼摩卡咖啡、提拉米蘇蛋糕等等。為了增加驚嚇效果，店長特別調製仿醫院血庫造型的「A型血漿特飲」，鮮紅色的飲料帶來視覺震撼。這裏坐着邊打卡邊吃「黑暗」甜品，足夠消磨半天。

地址：梅林片區梅麗路工業區

交通：下梅林站A出口

萬聖節｜龍華區XiKou甜品店 節日專屬「魔鬼馬卡龍」

若喜歡萬聖節的可愛氛圍，Xikou甜品店一定不會令你失望。

這間店主打精緻甜品及茶飲，店內以卡通豬為主打，還有許多不同的漫畫角色：多啦A夢、鹹蛋超人、布甸狗等等，整間甜品店就像七彩繽紛的漫畫世界一樣，非常夢幻。

Xikou甜品店內的美食，都加入萬聖節元素，吸引顧客。（沢田Reggie@小紅書/當代中國授權）

Xikou甜品店充滿少女夢幻元素，有超多打卡點。（沢田Reggie@小紅書/當代中國授權）

店內最大的特色，就是有手繪畫家進駐，可以為顧客繪畫「人生四格漫畫」，充滿浪漫色彩。

萬聖節期間，這裏的動漫角色都被添上不同的驚悚元素，店內多款招牌甜品馬卡龍也披上了魔鬼外衣，是必吃的甜點。不可錯過的還有南瓜濃湯，由原個南瓜上碟，在萬聖節喝南瓜湯，會是怎樣的味道？

Xikou甜品店內有駐場漫畫家，為顧客繪畫四格漫畫。（沢田Reggie@小紅書/當代中國授權）

Xikou甜品店的精心布置。（沢田Reggie@小紅書/當代中國授權）

Xikou甜品店的精心布置。（沢田Reggie@小紅書/當代中國授權）

在這間店內打卡吃甜品，又是能消磨上數個小時的好地方。

地址：龍華區騰龍北路龍光玖鑽北甲期2樓A-L226

交通：紅山地鐵站B出口

萬聖節｜羅湖米糯糯 魔鬼雪糕大福爆火

位於羅湖萬象城的人氣雪糕店米糯糯（Minono），以雪糕大福、意式雪糕Gelato為主打，大大個雪糕球、超煙韌外皮，加上製作過程全透明，一直深受年青人歡迎，經常都要等15至20分鐘才能買得到。

深圳米糯糯（Minono）在萬象城十分有名，其公開造雪糕的過程令顧客飽口福又飽眼福。（網上圖片)

米糯糯的白色大福皮，在萬聖節期間被做成「魔鬼袍」。店員在「魔鬼袍」繪上鬼臉，加上南瓜等造型點綴，相信可以成功俘獲食客的心。魔鬼雪糕的製作過程，也在網絡平台走紅。

地址：羅湖區深圳萬象城一期B1層KM02號商鋪

交通：大劇院站F出口

萬聖節｜南山區Pa-Sento 「黑暗料理」有木乃伊墨魚腸

另一家有多款萬聖節特色食品的，是位於南山區近世界之窗的Pa-Sento百分炸牛。這是一家吃日式炸牛的專門店，炸牛排口感酥脆，有紅酒味，是店內的招牌菜。

Pa-Sento百分炸牛是一家日式炸牛專門店，它的甜品在萬聖節期閒都有不同的應節元素，可愛外形深受食客歡迎。（影片截圖）

菜式多變是Pa-Sento的特色。在萬聖節期間，店內推出多款特色食品及甜品，有烘焙成木乃伊造型的墨魚腸、披上魔鬼白袍外衣的幽靈提拉米蘇蛋糕，以及多款特色飲品，也是一個歡聚打卡的好地方。

地址：南山區沙河街道華夏街社區潮州西街22號華僑城公交公司綜合樓201

交通：世界之窗站A出口步行210米

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