上海萬聖節不能COSPLAY了！有業者收到通知不能辦　公安戒備站崗

2023年上海巨鹿路萬聖節湧入許多民眾喬裝打扮一起狂歡，一度成為當時的熱門話題，吸引社會和國際關注。



但今年在萬聖節前，就有傳聞稱上海將不會再允許萬聖節裝扮、「角色扮演」(COSPLAY) 等活動，有在當地經營酒吧的台灣人證實收到相關單位通知，要求絕對不能舉辦萬聖節活動。



自稱在上海靜安寺附近經營酒吧的台灣人麥狗24日發布一段影片，他感嘆，去年萬聖節上海爆掉，今年卻接到相關單位通知，要求當天絕對不能舉辦萬聖節活動，不能有萬聖節派對，也不能有奇裝異服打扮的人進到店裡，否則可能會被要求暫時停業，讓他感到很難過，「這明明是一個開開心心的節日。」

而在微博上也有網友發起「想去上海過萬聖節」的討論，不少人認為今年的管制確實比去年更嚴格，而且太過突然。許多網民更上傳上海巨鹿路附近警力戒備的照片。

上海巨鹿路附近警力戒備。（影片截圖）

上海巨鹿路附近警力戒備。（影片截圖）

上海巨鹿路附近警力戒備。（影片截圖）

2023年解封後的第一個上海萬聖節，許多年輕人出來慶祝：

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因諷刺現實而被禁？

2023年的上海萬聖節，是新冠疫情解封後的第一個萬聖節，有年輕人扮成做核酸的大白，呼應的正是持續了三年之久的新冠肺炎疫情，大白無疑是承載人們集體記憶的有形載體。亦有人身上貼滿白紙，呼應2022年的白紙運動。

再如A股和韭菜的搭配，嘲諷的則是跌跌不休的中國股市，10月23日上證指數跌至2022年11月1日以來的最低值，深證成指跌至2019年8月15日以來的最低值。

還有人裝扮成長着老鼠頭的鴨子，諷刺的則是江西「指鼠為鴨」事件，最後省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成聯合調查組，才將真相公之於眾，事後，官媒亦發文痛批浪費大量行政資源，「徒增笑柄」、「侮辱智商」。

上海萬聖節，魔幻背後都是現實

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2023年的上海萬聖節，被許多網民稱讚是一場「集體治癒」，在魔幻中諷刺現實，在洋節中記錄自己的社會文化和特色。

不過，今年萬聖節未到上海警力戒備已經開始，不少網民感歎，「準備得衣服都用不上了，就一刀切死了吧」、「2023年的萬聖節記憶被診斷為錯誤的記憶」、「好多人外地趕過來，高興跑去巨鹿路直接被趕走，官方也不事先發通知」。

亦有網民分享，5日晚上打扮成清朝皇帝與妃子走在路上，結果當場被警方勸離，巨鹿路附近的地鐵站也都有警察站崗，一旦發現有民眾喬裝打扮，一律勸離。