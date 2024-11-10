｢銀杏｣攜兩颱風胚胎來襲　南海罕見｢三風共舞｣　深圳今間歇性陣雨

強颱風級颱風「銀杏」到來，但立冬節氣過後，冷空氣勢力微弱，廣東天氣溫度逐步回升。昨日（11月9日）14時，廣東的最高氣溫已破30℃，將「立冬」過成了「立夏」。



雖然11月的冷空氣，並不會對廣東造成太大影響，但南海和西太平洋的颱風活動卻不容小覷。目前，已有3個颱風胚胎形成，不排除有颱風移入南海的可能。廣東省亦於昨日召開防颱風會議，表示要做好22號颱風「銀杏」的防禦工作。



會議強調，各地各部門要始終保持高度重視，警惕台風「銀杏」可能給海上帶來大風大浪的影響。要繼續加強監測預報預警，緊盯台風最新動態，及時、廣泛發布預警提醒，加強防台風科普宣傳，引導各類船主、沿海有關重點企業負責人、外來人員等落實防災避險措施。

深圳氣溫溫和 惟颱風影響10日或有間歇性陣雨

受颱風「銀杏」（強颱風級）的影響，11月10日深圳陰天有間歇性陣雨，偏北風陸地最大陣風6級左右，沿海高地和海區最大陣風8級左右，午後風力減弱，氣溫23-27℃。民眾還需隨時備好雨具。

深圳本周具體天氣預報。

廣東局部降雨整體乾燥

廣東省局部降雨整體乾燥。

與深圳的陰雨天氣不同，廣東省其他地區則以多雲天氣為主。雖然南部市縣偶有小雨，但整體天氣仍較為幹燥。氣溫方面，廣東省大部分地區氣溫較往年同期略低，但仍保持在舒適的範圍內。

10日南部市縣有小雨，其余地區以多雲天氣為主。11-12日，全省大部晴到多雲，天氣乾燥。氣溫方面，粵北偏北市縣氣溫較低，南部沿海市縣相對溫暖。

三颱風「共舞」南海

三颱風共舞南海。

除颱風銀杏外，目前西太平洋和南海海面上熱帶擾動活躍，多個颱風胚胎蠢蠢欲動。

「桃芝」和「萬宜」同時活躍，形成了罕見的「三風共舞」現象。這種情況在11月份較為罕見，此前僅在1959年、1968年出現過類似情況。雖然「萬宜」已逐漸減弱消散，但「桃芝」的路徑仍存在不確定性，可能進入南海。