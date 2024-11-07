超強颱風銀杏和冷空氣來襲！深圳風大晝夜溫差大　立冬將跌破20℃

11月7日是立冬節氣，已經有冷空氣開始滲透影響，今天深圳最低氣溫或將跌破20℃大關。另外，今年第22號颱風，「銀杏」加強為超強颱風，「銀杏」（超強颱風級）的中心7日上午8點鐘位於菲律賓呂宋島東北部近海海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒）。



預計，「銀杏」將以每小時15公里左右的速度向偏西方向移動，強度略有減弱，7日夜間或8日淩晨將登陸或擦過菲律賓呂宋島北部沿海（強颱風級或超強颱風級，14-16級，45-52m/s），之後移入南海東北部海面，強度再次增強，並向西沙群島附近海域靠近。



今年第22號颱風，「銀杏」加強為超強颱風，「銀杏」（超強颱風級）的中心7日上午8點鐘位於菲律賓呂宋島東北部近海海面上，中心附近最大風力有17級（58米/秒）。

中央氣象台11月7日10時繼續發佈颱風藍色預警。受冷空氣和「銀杏」共同影響，東海大部、台灣海峽、台灣以東洋面、南海大部、巴士海峽、浙江沿海、福建沿海、台灣島沿海、廣東東部沿海、海南島東部沿海、西沙和中沙群島附近海域有6-8級、陣風9-10級的大風，其中巴士海峽、臺灣海峽、南海東北部海域的風力可達9-10級、陣風11-12級，巴士海峽南部和南海東北部的部分海域將有11-13級、陣風14-15級的大風，「銀杏」中心經過的附近海域或地區風力可達14-17級，陣風17級以上。

未來幾天深圳天氣如何？

11月，深圳將有3波冷空氣。預計今天（7日）深圳市晴天間多雲，空氣非常乾燥；氣溫20-27℃；東北風3級，沿海、高地和海區陣風6級；相對濕度40%-75%。

預計7到8日晴天間多雲，空氣非常乾燥，7日沿海高地最大陣風6級左右，氣溫20-27℃，晝夜溫差大；9-10日雲量增多，氣溫回升，沿海高地風力較清勁；11-13日晴天乾燥。森林火險橙色預警信號生效中，請繼續做好森林防火工作，居家注意用火、用電安全。

深圳本周日夜溫差增大。（深圳發布）

立冬後深圳將入秋

在立冬前後，深圳通常會進入氣象學意義上的秋天（滑動5天平均氣溫在10℃至22℃之間），這時節通常氣溫繼續下降，天氣乾燥。

立冬時節深圳的氣溫下降快，近三十年來立冬期間深圳平均氣溫22.1℃，較霜降時降低1.9℃；最高氣溫極值多年平均29.8℃，較霜降時降低1.1℃；最低氣溫極值多年平均15.3℃，較霜降時降低2.7℃；平均晝夜溫差達到6.5℃。近三十年來只有2009年的立冬節氣期間出現了4天的寒冷天氣，雖然寒冷天氣還未大顯神威，但早晚涼意明顯，需注意添衣保暖。