HKBIO與南沙產發公司聯手　共築大灣區留學人才創業高地

3月29日，香港生物科技協會（HKBIO）與南沙科技產業發展有限公司簽署戰略合作協議，雙方同意圍繞南沙留學人員創業園在創業孵化、資源共享、人才培育等領域深化合作，共同推動粵港澳大灣區生物科技產業創新發展。霍英東集團董事霍震宇、香港生物科技協會主席于常海、以及南沙開發建設集團副總經理王明軍等見證簽約。



去年年底，廣州南沙更新國際化人才「新9條」支持留學歸國人員創業，給予最高100萬元人民幣津貼，並在他們的安居、子女入學、配偶就業、父母養老等方面提供對應配套。今年1月16日，南沙留學人員創業園（留創園）正式開園，成為南沙首個為留學人員打造的創業園。留創園以「規則銜接促進國際科技成果轉化」為主題，圍繞歸國人員在技術攻關、成果轉化、科技金融、人才配套等方面的需求，深度融合高校及科研院所，冀打造「產業孵化＋創新投資＋科技服務＋市場應用」四位一體的國際化留學人員創業生態圈。

香港生物科技協會主力促進生物科技的研究創新和成果轉化，目前已形成「學術交流—技術轉化—產業應用—資本賦能」的完整價值鏈條。南沙產發公司則是南沙留學人員創業園（下稱「留創園」）的運營主體，致力推動科技成果轉化與產業升級。雙方將會共同打造國際化留學人員創業生態圈，重點推進「創業導師跨境指導」、「科研成果轉化」、「聯合品牌推廣」等計劃，為港澳及海外生物科技人才提供從研發到產業化的全鏈條服務。

留創園將會按照南沙區「7+2+3」產業體系，依托國家賦予南沙區的政策優勢和便捷通達港澳的資源稟賦，重點引進智能網聯與新能源汽車、生物醫藥與健康、綠色石化與新材料、半導體與集成電路、新能源與新型儲能、低空經濟與航空航天、船舶與海洋工程等高科技創業孵化項目。目前，留創園已有心腦血管OCT內窺成像系統項目、海洋科技等6個留創項目進駐簽約；同時，留創園也引進了科技融合創新中心、博士後科研工作站以及科研院校等6家戰略合作機構作為科技成果轉化平台。在風投機構方面，留創園則與廣州市、南沙區4家風投機構簽約，為留創企業提供資金支持。