五一黃金周港人北上注意！羅湖口岸大字報警示：慎防｢擦鞋黨｣騙局

內地「擦鞋黨」騙局已非新鮮事，然而近日有網民發現，口岸出現竟出現一張藍底白字的官方警示「大字報」，圖文並茂提醒旅客慎防「擦鞋黨」騙局。大字報寫明：「此類清洗鞋油，網購平台僅售2.9元（人民幣）！謹防上當受騙！」並附上網購平台截圖佐證，引發熱議。



網民稱，羅湖口岸驚現「大字報」警示，提醒民眾慎防「擦鞋黨」騙局。

「擦鞋黨」手法早在2023年已有報道揭露，多為二人一組，鎖定目標後突然跪地為人擦鞋，實則以高價兜售清潔劑。有網民爆料指，這類騙徒活躍於港人北上熱點，如廣州北京路步行街、萬象天地，甚至港大醫院大堂，且售價驚人。有網民稱，「依稀記得擦鞋黨們好像賣的120元三瓶」、「他們真的很敢賣，99元一瓶都能說出口。」

據此前報道，2023年時有港人在深圳商場咖啡店遇類似情況，年輕男子強行為客人擦一隻鞋後，隨即推銷清潔劑，開價60至100元一瓶，更以「買一送一」等話術施壓。網民指，該清潔劑在淘寶等網購平台售僅10多元，騙徒利用下蹲跪地擦鞋、以及熱情的免費服務進行「道德綁架」令受害者因心軟而高價購買。

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有網民幫大家歸納了「擦鞋黨」的兩大特徵：一是年齡介乎21至30歲，常自稱「大學生創業」或「做兼職」；二是隨身背大背包裝滿清潔劑。有目擊者稱，保安曾持大字報驅趕騙徒，但情況仍頻發：「我在金光華喝奶茶，三四波人過來要擦鞋。」

羅湖口岸此次以「大字報」式的土法警示，獲網民讚「絕了！」。不過，「擦鞋黨」問題並不只存在於口岸和港人活躍區域，甚至部份小眾商場、商區亦會出現，五一假期期間，不少港人北上度假，亦仍需提高警覺，避免因同情心或尷尬情緒中伏。