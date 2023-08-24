港人遊深圳商場慘遇新型騙局　見人即下跪擦鞋?網民溫提騙徒2特徵

最近騙案有愈來愈多的趨勢，不論是電話騙案、街頭騙案等都不時出現，大家要經常維持警覺性，避免產生任何形式的損失。日前（23日）有香港網民在深圳旅遊時遇到了新型的街頭騙局，一名年輕男子突然跪在他的面前為其擦鞋，幸好在社交媒體上看到過類似的騙案，讓他及時拒絕男子才未有上當！



小紅書

香港網民日前在小紅書上發帖，表示自己在深圳過關後，到達了某個商場的室外咖啡店，期間遇到一位年輕男子，每逢路過餐桌的客人時，都會直接蹲下按住客人的腳，並跪地為你擦鞋。不管你怎麼拒絕，對方仍然會堅持為你擦鞋，而且只擦一隻鞋。不過港人網民表示曾經在小紅書上看到有類似的騙案發生，因此早就識穿了對方的「騙案手法」並未上當。

👉外國女深圳挑戰一天只講粵語！無人識聽超尷尬 餐廳只能點這食物

小紅書

在擦完鞋之後，便會向你推銷鞋子清潔劑，每瓶售價由60-100不等，如果你因為便宜而猶豫，他會提議買一送一，再繼續猶豫甚至會買一送二，然而其實該清潔劑在網上的售價只不過是10多元一瓶，這種銷售手法算是牟取暴利的一種。網民提到這種手法屬於「道德綁架」，當對方主動為你蹲下來擦鞋，無形之間會認為接受了對方的服務，加上對方熱情又不放棄的推銷，當你感受到接受「免費服務」而不好意思時，其實已經深陷對方的罪惡感陷阱，最終心軟地為低價清潔劑而高價買單，而你當時根本不會意識到這瓶清潔劑如此廉價。

👉內地抖音女嘲香港窮人逼爆深圳 狂數港人4特徵：住鳥籠上來躺平

小紅書

有網民提醒以上的行銷騙徒會出現於各大人多熱鬧的商場，比如金光華商場，而且有以下2大特徵：第1點）網民表示騙徒大多年紀都在21-30歲之間，外表看起來會像是大學生，推銷時總稱自己是大學生創業、做兼職、學校實習等；第2點）對方總是背著一個大背包，裡面裝滿要推銷的清潔劑。如果有以上兩點特徵的人主動接近你，你就要注意一下了！

👉網民深圳東門掃街屙足2日狂瀉10次！知情人驚揭:食物水源來自這裡

網民表示這種手法已經存在多年，只不過最近情況嚴重頻繁發生，稱「我在金光華喝奶茶，三四波人過來要擦鞋」、「都沒經過我同意就來幫我擦鞋，感覺不買又不好意思」、「只刷一隻，刷得像新的一樣，如果有強迫症的人就會買下來讓他刷另一隻」、「也不算騙但是就是賣的貴，沒必要。我都好驚訝還有這種，早五六年前的模式」、「這種是搽的乾淨，僅限於他們手上那瓶」。

原帖：小紅書