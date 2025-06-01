女子絲襪藏30隻陸龜入內地被查　海關：今年共查獲瀕危物種32批次

深圳海關近日再破一宗入境內地的走私濒危動物案件。皇崗海關在福田口岸截獲一名女子企圖利用身體綁藏方式，走私30隻列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ的活體陸龜。涉案龜隻已移交當局進行收容與救護，部份龜隻發現時出現脫水及甲殼受損，情況令人憂慮。



據深圳《第一現場》報道，當時一名女性旅客身穿白色長款半身裙，體態臃腫、步伐急促，更不斷以手提袋遮掩身體，舉止異常引起現場海關人員警覺。經引導至查驗區後，關員發現她身穿兩層緊身褲，並在褲子夾層以黑色絲襪綁藏多達30隻活體陸龜。

海關指，這批龜隻被迫蜷縮於狹窄空間內，狀態明顯緊張不安。部份個體出現脫水及甲殼損傷，其中一隻甚至出現「應激性閉殼反應」。

女子絲襪藏30隻龜入境內地被查。

深圳海關所屬皇崗海關旅檢三處旅檢三科副科長朱標指出：「後經廣東鵬海司法鑑定所鑑定，這30隻活體龜為爬行綱龜鱉目陸龜科南美陸龜屬紅腿陸龜或黃腿陸龜，是被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ的物種。目前，這批活體龜已移交深圳市規劃和自然資源局福田管理局收容救護。」朱標介紹，紅腿及黃腿陸龜因體色鮮明及性格溫馴，常被用作寵物繁殖交易，成為走私對象。

海關指出，近年瀕危物種走私案件出現新趨勢。走私者多選擇體型較小的幼體動物，並透過貼身衣物藏匿以避開X光機檢查。此外，部份案件更涉及「預售式走私」，即在社交平台先行交易，入境後再交收。

女子絲襪藏30隻陸龜入內地被查。

朱標指出：「今年以來，皇崗海關共查獲進出境瀕危物種及其製品32批次，主要包括活體珊瑚、變色龍等物種，硨磲、玳瑁等製品。」

內地海關重申，走私瀕危物種不僅違法，更可能導致物種滅絕與生態破壞，呼籲旅客勿以身試法。根據內地《野生動物保護法》及《刑法》相關條文，非法運輸、販賣國家重點保護野生動物者可面臨刑事責任。