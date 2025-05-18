全國首個｜廣州海關機械狗投入使用　具輻射探測、場所巡查等功能

據廣州海關技術中心消息，近日，「巡察犬」作為全國海關首個輻射探測「機器狗」在佛山市珠江貨運碼頭、北滘港等地投入使用。該「巡察犬」具備輻射探測、場所巡查、輔助查驗等多項功能，可有效輔助海關關員開展放射性貨物檢測等特定監管作業。



廣州海關機械狗投入使用。（廣州海關技術中心）

廣州海關機械狗檢測放射性超標的進口貨物。（廣州日報）

該「巡察犬」由廣州海關技術中心研發，具備多場景智能巡邏與任務執行能力。「巡察犬」的應用可破解海關在複雜場站、貨運堆場等地形多變、監管盲區多、人工巡查強度大等難題。該裝備集成了激光雷達、視覺感知、自主導航與遠程操控等多項技術，具備全天候、全地形的自主巡邏與智能查驗能力，能夠靈活穿越狹窄通道、不平整地面及貨物堆垛間隙，實時採集回傳現場圖像與環境數據。

廣州海關機械狗投入使用。（廣州海關技術中心）

據《廣州日報》，海關關員還可遠程操控「機器狗」，開展放射性貨物檢測、狹小空間安全檢查等危險性較高的工作。

「以往，關員在對疑似含有放射物的集裝箱進行查驗時，要花費較長時間對集裝箱進行至少10個點位的網格佈點檢測，以確定放射性源位置，長時間接觸存在人員受到放射性傷害的可能。」廣州海關口岸監管處監管裝備科副科長李龍海介紹，「通過創新『智能機器代人』監管模式，查驗關員能夠在安全距離內遠程操縱機械人開展自動探測，機械人在探測過程中會實時回傳探測數據，能夠有效輔助關員進行危險性作業，切實保護人身安全。