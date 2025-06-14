陽江文旅亮相香港國際旅遊展　副市長孫波：誠邀各界朋友觀光考察

香港2025年盛事活動之一，為期4天的第39屆香港國際旅遊展，6月12日在香港會展中心開幕。陽江市委常委、副市長孫波率陽江代表團參展，並舉辦了高規格的陽江文旅招商推介會。政制及內地事務局副局長胡健民到場並發表致辭，與孫波及兩地文旅業界精英共話合作，共謀發展。中聯辦九龍工作部副部長賴建華、全港各區工商聯首席會長盧錦欽、香港陽江工商聯主席詹豔生等領導嘉賓出席推介會。



政制及內地事務局副局長胡健民到場並發表致辭。

實現雙向賦能 陽港合作前景廣闊

在展會現場，陽江展位以「綠能之都 海絲名城」為主題，充分依託得天獨厚的濱海優勢與深厚文化底蘊，集中展示了海陵島大角灣、敏捷黃金海岸等優質濱海度假資源，十里泉城等特色溫泉康養項目，以及陽江漆器、風箏、涼果等非遺產品和特色文創產品。展位現場通過文旅宣傳資料發放、公眾諮詢解答、主舞台推介等多種方式向香港市民及國際買家展示陽江的濱海風光、歷史文化底蘊和豐富的旅遊資源，吸引了眾多觀眾駐足諮詢。

在推介會上，胡健民在致辭中對陽江代表團的到來表示熱烈歡迎，並高度讚賞陽江豐富的旅遊資源。他指出，陽江依山傍海，擁有得天獨厚的濱海旅遊資源，如「中國十大最美海島」之一的海陵島、綿延百里的喀斯特地貌，以及被譽為「海上敦煌」的「南海Ⅰ號」古沉船。「香港作為國際旅遊樞紐，與陽江同為海濱城市，兩地的旅遊文化等領域合作的基礎非常契合，共贏的前景無比廣闊。」胡健民期待，香港旅遊業界和投資機構積極關注陽江在海洋旅遊、低空經濟、體育旅遊、主題景區開發、智慧旅遊等領域的商機，探索實質性合作項目，共同提升旅遊服務水平。

陽江代表團舉辦陽江文旅招商推介會。

會上進行簽約儀式。

孫波在致辭中詳細介紹了陽江作為「綠能之都 海絲名城」的獨特魅力和發展機遇。他指出，隨著深中通道、黃茅海跨海通道的通車，以及今年底時速350公里的廣湛高鐵開通和明年動工建設的陽江機場，未來陽江將形成機場+雙高鐵+高速+億噸大港的大交通格局，實現2小時通達全省、1小時直抵灣區核心的交通便利，與香港的聯繫將更加緊密。「陽江是國家優秀旅遊城市，更是中國最具幸福感城市之一。特別值得一提的是，去年陽江獲評聯合國環境規劃署所認可的『國際花園城市』稱號。」孫波表示，陽江歷史悠久、人文薈萃、文旅資源豐富，正迸發著文旅融合的創新活力。他誠摯邀請香港各界朋友到陽江觀光考察、投資興業。

展會成果豐碩 推動文旅深度融合發展

據了解，此次推介會現場亮點紛呈，成果豐碩。陽江市天天國際旅行社、海陵島大角灣海上絲路旅遊有限公司等，與香港陞宇旅遊、香港廣東旅遊等機構簽訂合作協議，旨在實現兩地旅遊業、房地產業互利共贏。

陽江海陵島大角灣海上絲路旅遊區總經理助理梁世安在推介會上接受媒體採訪時表示，大角灣景區作為國家5A級旅遊景區，近年來自世界各地的遊客數量持續增長，根據市場需求同時結合文旅融合的發展，該旅遊區以「月月有主題，季季有亮點」為目標，策劃不同的節慶活動，比如有網紅沙灘營地、夏季狂環節或電音嘉年華、非遺體驗風箏嘉年華、潑水節、煙花秀等主題活動，為景區遊客打造文旅大餐。

此外，在此次推介會上還啟動了「第37屆Manhunt世界男模大賽& JGQ世界女模大賽暨跟著微短劇去旅行」項目，旨在探索「時尚+影視+旅遊」融合發展新路徑。借助國際賽事的全球關注度與微短劇的沉浸式敘事能力，進一步提升陽江作為優秀旅遊目的地的國際知名度和吸引力。

本次香港國際旅遊展將持續至6月15日，陽江市文化廣電旅遊體育局局長曾超群表示，將充分利用展會平台，深化與粵港澳大灣區在旅遊線路整合、客源互送等方面的合作，加速陽江文旅產業高質量發展，為全球遊客呈現更加精彩的濱海文旅目的地。