中山翠亨新區成港人置業新風口　在大灣區1小時生活圈當「島主」

隨着粵港澳大灣區一體化建設的不斷推進，近年香港居民湧入內地購房市場的規模持續擴大。從最初在內地「貪便」買樓度假，到如今往返大灣區創業、退休定居，區域發展潛力和宜居性價比，是眼下港人置業大灣區的考慮因素。

其中，隨着去年下半年深中通道、新中山港客運碼頭的相繼開通，中山翠亨新區作為距離深圳前海僅20多分鐘車程、距離香港1小時船程的大灣區西海岸濱海新區，前者憑借優越的交通區位優勢、巨大的發展潛力和日益完善的城市面貌，正在吸引越來越多新生代、中生代港人關注。筆者從中山翠亨新區多個大型在售樓盤了解到，過去一年不少港人已經率先在翠亨新區馬鞍島置業當「島主」。有受訪置業港人表示，中山翠亨新區不僅是一個宜居之地，更是一個充滿機遇的廣闊舞台。



中山翠亨新區位置圖。（中山網）

中山翠亨新區。（中山網）

港人置業眼見為實看好未來，「搶灘」中山翠亨新區當「島主」

阿傑是一位在香港打拼多年的80後上班族，由於公司業務開拓關係，近兩年他經常需要往返於珠三角多個城市和香港之間。隨着在珠三角停留的時間越來越多，每每對比起香港高昂的房價和自己緊湊的生活空間，都讓他在大灣區置業的想法越來越強烈。

「去年底新中山港客運碼頭新開通，我就帶上家人嘗鮮，搭船到中山玩了一個聖誕節假期。從香港中港城碼頭上船，僅僅1個小時就到中山翠亨新區馬鞍島了，一出碼頭就發現跟原來舊碼頭那邊的環境不一樣，萬科、雅居樂等大型樓盤在海邊建設的如火如荼，感覺好像走進了當初剛起步發展的深圳前海。」阿傑笑稱，而那次中山行最大的收獲，就是讓他在中山收獲了自己在大灣區的第一套物業——萬科深業灣中新城一套可商可住的公寓單位。

新中山港客運口岸板塊遠景建設鳥瞰圖。（中山網）

新中山港客運口岸投入營運，進一步提升了翠亨新區在粵港澳大灣區的交通區位優勢。（中山網）

新中山港客運口岸投入營運，進一步提升了翠亨新區在粵港澳大灣區的交通區位優勢。（中山網）

「幾十萬的總價，就能在大灣區大型客運碼頭邊上擁有一套交通區位這麽好的物業，無論是節假日自住還是後期出租，都是不錯的選擇。這樣的性價比是在深圳、南沙、珠海基本找不到的。換成一海之隔的香港，要想住在這樣的環境周邊，對普通米打工仔來更加是奢望。但在中山翠亨新區，我覺得自己像是以『做島主』的方式，圓了自己的一個置業夢。」阿傑向筆者表示，在翠亨新區出手置業前，他留意到翠亨新區馬鞍島這兩年已經吸引越來越多企業入駐，加上隨着碼頭周邊基建的日益成熟，包括新建商業、住宅也在陸續交付，他相信未來幾年翠亨新區會形成了良好的流動人口和產業集聚效應。

「在內地新板塊買樓，香港人最關注就是配套落實問題，買房人也最怕聽到『要看規劃』、「要等幾年」，只有眼見為實，才能真正打消我們的顧慮」。今年3月29日，去年在中興智慧城·懿禧府購入了一套洋房單位的香港業主譚女士，特意搭乘粵港直通巴士專線，從香港一站直達樓盤現場，以業主身份見證了項目配套的落地。

從一片灘塗到初現雛形，近年翠亨新區的建設日新月異，產業和企業落地建設紛紛提速。（中山網）

從一片灘塗到初現雛形，近年翠亨新區的建設日新月異，產業和企業落地建設紛紛提速。（中山網）

當日，臨近深中通道翠亨東出入口的中山翠亨新區馬鞍島全新高端商業綜合體——中興智慧城·懿港匯YEE PARK正式開業，首批商業品牌開張營業。包括美國聖淘沙餐飲集團旗下品牌「野WILD洲際廚房」、全日制餐廳「囍咖啡」、馬鞍島首家24小時自助智能健身俱樂部——堅蛋運動、首家24小時自助桌球俱樂部——談小娛、便利店品牌7-Eleven等商家均宣布正式開業。筆者了解到，作為目前翠亨新區馬鞍島首個商業配套落地先於樓盤交付的項目，喜來登酒店、灣區候機樓、酒吧、麥當勞等配套也計劃在未來一年在項目陸續落地。

對此，項目開發商表示，項目距離深中通道高速出入口非常近，周邊有大型公園、南中城際香山站、翠亨大廈、中山紀念小學等配套設施和資源，是翠亨新區馬鞍島重要的生活服務區。通過引入優質商業服務品牌，進一步充實馬鞍島高端商業資源，是目前大多數香港購房者選擇置業馬鞍島和該項目重要原因。

中興智慧城·懿港匯YEE PARK，是翠亨新區馬鞍島首個商業配套落地先於樓盤交付的項目。（中山網）

（中山網）

去年底，中興智慧城與正式工粵汽車運輸公司合作，開通了直通往返「香港——翠亨新區中興智慧城——深圳灣口岸」的班車專線。（中山網）

黃金內灣宜居之城：翠亨新區見證中山濱海時代崛起

如今，隨着粵港澳大灣區「黃金內灣」的強勢崛起，香港同胞北上置業時，對大灣區沿海內灣區域板塊的關注度日益提升。其中，在近年央視、海內外眾多媒體的關注和報道下，中山翠亨新區憑借多維度的優勢，正成為近年港人置業大灣區的又一熱門選項。

首先，從生態稟賦來看，中山翠亨新區坐擁26公里海岸線、3萬畝沿海灘塗及中山唯一的國家級濕地公園，形成「九峰環抱、七水匯集」的生態基底。崖口東堤海濱步道、翠湖公園等景觀節點，不僅提供「藍綠交織、山海城共融」的居住體驗，更通過紅樹林濕地、雲梯山森林公園等生態資源，構建起高密度城市中稀缺的自然療癒空間。

交通樞紐的深度融合，進一步強化了翠亨新區的區位價值。作為深中通道西登陸點，其15分鐘直達深圳前海的地理優勢，疊加南珠中城際、中山港新客運碼頭等重大交通項目，使區域全面融入「廣深港—廣珠澳」雙科創走廊。這種「半小時灣區生活圈」的交通格局，既滿足香港居民跨境通勤需求，又為資產配置提供了流動性保障。

翠亨新區馬鞍島翠湖公園，未來有望成為依託南中城際崛起的城市濱海TOD板塊。（中山網）

深中通道橋下的濱海草地，是過去一年大灣區最具人氣的文旅打卡點。（中山網）

深中通道橋下的濱海草地，是過去一年大灣區最具人氣的文旅打卡點。（中山網）

目前，以翠亨新區為中心的100公里範圍內有5個國際機場、5個國際港口，區域內有深中通道、中開高速、南珠中城際（在建）、中山港新客運碼頭等一線交通項目。這些交通項目的建設，讓翠亨新區與周邊城市的聯繫更加緊密，居民出行更加便捷。

深中通道的開通，更是將翠亨新區與深圳、香港等大灣區核心城市的距離大大縮短。原本從中山翠亨新區前往深圳前海有約2小時的車程，如今僅需30分鐘左右便可抵達。從香港搭船或直通大巴到翠亨新區，時間基本均在60至90分鐘以內。這一變化，不僅讓居民的通勤時間大大減少，也讓翠亨新區成為了深圳、香港等城市居民周末休閒度假的好去處。

產業協同效應為區域注入持續發展動能。依託「4+X」產業體系，翠亨新區已吸引鴻利達精密組件、萬漢制藥等港資企業落地，形成「香港科創+中山製造」的產業鏈閉環。同時，新華（翠亨）港澳國際科創中心、西灣國家重大儀器科學園等平台的建設，推動深港中三地生產要素加速流通，為港人創業、就業提供全鏈條支持。同時，這些新興產業的發展，將為翠亨新區注入新的活力，推動區域經濟的持續增長。對於港澳同胞來說，在翠亨新區置業不僅意味着擁有了一個舒適的居住環境，更意味着擁有了一個充滿機遇的未來。

翠亨新區的海陸空交通出行條件便捷。（中山網）

位於中山翠亨新區的中山生命科技園，是粵港澳大灣區已建成的、單體總投資最大的生物醫藥產業平台。（中山網）

位於中山翠亨新區的中山生命科技園，是粵港澳大灣區已建成的、單體總投資最大的生物醫藥產業平台。（中山網）

今年5月20日，香港理工大學中山技術創新研究院在翠亨新區的中山生命科學園揭牌。（中山網）

公共服務配套日益完善，則直接回應了香港居民對生活品質的訴求。區域內規劃建設多所學校、醫療機構及市政公園，涵蓋從基礎教育到高端醫療的全維度資源。與此同時，目前翠亨新區已有保利、萬科、招商、雅居樂、粵海、敏捷等多個大型品質樓盤，通過住宅、公寓、商辦等豐富多樣的物業類型，為不同預算、需求的港人置業中山、品味翠亨提供了多樣化選擇。

政策紅利的疊加釋放，更凸顯了翠亨新區的投資價值。隨着「香港—中山科技創新合作區」的落地，港澳青年創業補貼、人才安居工程等專項政策持續加碼。加之區域限購政策的靈活調整，購房名額費減免、首付分期等渠道服務，有效降低了港人置業門檻。這種「生態價值+產業勢能+政策紅利」的三重疊加，使翠亨新區成為香港人實現「雙城生活」與資產配置的理想標的。

活動預告：端午小長假，來中山「睇靚樓嘆世界」

目前，翠亨新區積極搭建新區房企項目與港澳購房客戶雙向對接的「橋樑」，為港澳同胞提供更加便捷、高效的購房服務。5月31日，由中山翠亨新區管理委員會、中山翠亨新區建管局指導，中山報業傳媒股份有限公司聯合主辦的「宜居中山·灣區樞紐—2025來中山翠亨買「好房子」暨港澳同胞樂遊灣區新城系列活動」，將在中山翠亨新區拉開帷幕。

據主辦方介紹，本次系列活動聯合香港、中山主流媒體和大型渠道、地產中介機構，是一場面向港澳同胞的購房推廣及文旅體驗系列活動。活動旨在通過內地、香港主流媒體宣傳、實地考察、文旅融合等方式，吸引港澳人士到中山翠亨新區投資置業，同時感受大灣區時代中山翠亨新區的獨特魅力和發展活力。

值得一提的是，今年5月1日，中山市住建局還出台了購房消費券官方活動政策。據介紹，2025年5月1日至2025年6月30日，凡在中山市購買新建商品住房，在繳納契稅後給予購房款5‰的電子消費券補貼。這一政策不僅減輕了購房者的經濟負擔，預計也將進一步激發港澳同胞在翠亨新區置業的熱情。

本位獲《中山網》授權轉載。

