全球首個！　深圳機械人自主搭乘地鐵配送貨

機械人自己搭乘地鐵，自主規劃最優線路，為地鐵站內的7-Eleven便利店送貨上門——目前，深圳的機械人正在加速「進化」，搭乘地鐵「上崗」打工。

7月14日，在深圳地鐵2號線灣廈站，一個北極燕鷗卡通形象機械人滿載着通勤一族最愛的補給商品，完成了它的送貨初體驗，同時也讓人工智能在深圳變得更加可感可知、觸手可及。



機械人地鐵站送貨。（深圳地鐵）

機械人地鐵送貨初體驗：萌態可掬，規矩守禮

7月14日，走進深圳地鐵2號線灣廈站，一個外形可愛、萌態可掬的機械人，正規規矩矩地沿着站廳行走。乘客經過時它會退後避讓，到達站台也會耐心等待，模樣十分乖巧，讓乘坐地鐵的市民乘客覺得驚訝又有趣。

據悉，這是深鐵集團與萬科合作運營的「軌道交通+機械人配送」項目測試，利用地鐵客流運輸的平峰時段完成軌道交通零售門店的末端配送。據介紹，7-Eleven便利店只需通過專用App下單，由工作人員完成商品裝配後，機械人便能自動規劃最優行進路線，自主將貨物送往指定門店，科技感與未來感十足。

記者了解到，這也是全球首例由機械人自主搭乘地鐵完成配送貨服務。機械人與其使用的智能調度系統均由萬科旗下萬緯物流集成研發。項目目前處於測試階段，會根據實際情況調整優化。

這樣的場景出現在深圳，並非偶然——工信部相關數據顯示，深圳工業機械人產量約占全國20%，服務機械人產能約占全球60%，同時也創造了全球最豐富的機械人應用場景：在比亞迪生產線，在醫院診療現場，在街道巡邏執勤……此次，深圳地鐵再次「上新」萬科配送機械人，讓越來越多深圳人在可感可知的生活日常體會到了科技城市的魅力。

破解「最後一公里」難題 奏響未來城市物流智能交響曲

地鐵2號線灣廈站7-Eleven便利店店長全程體驗了機械人配送服務，對這項技術的應用前景感到興奮。「過去，門店貨物主要依靠地面交通配送，不但停車難，還經常遭遇早高峰大客流，配送的時間和人力成本居高不下。」該店長表示，「如果能夠全面應用萬緯物流機械人，解決‘最後一公里’配送，企業將實現大幅降本增效。」

近年來，隨着深圳地鐵網絡規模的不斷擴張，「地鐵+零售」等本地生活服務需求也日益增長。目前，7-Eleven在深圳地鐵內已開設100多家門店，每天為約900萬人次客流提供了從清晨早餐到深夜補給，從日常百貨到旅途應急等「一站式」消費服務，解決了通勤一族的剛需，也促進了地鐵和城市服務功能的融合。

「但傳統配送模式面臨人力成本上升、效率瓶頸以及‘最後一公里’配送難題。在此背景下，萬科萬維物流配送機械人應運而生。」萬緯物流負責人介紹，這款機械人集合了AI調度算法、全景激光雷達、機械底盤等多個軟硬件技術。其中，萬緯物流獨立研發的智能調度系統作為「大腦」，能根據服務門店的每日訂單情況、門店具體位置、配送時間要求以及地鐵運力等信息進行智能規劃，實現多機械人、多門店情況下的全域最優路徑配送；全景激光雷達好比「眼睛」，對站內地圖進行全景建模，讓機械人不迷路；底盤機械結構和控制系統則是「骨骼和運動神經」，讓機械人實現自主乘坐電梯進出站台、自主乘坐地鐵列車、自主識別列車到站等功能。根據測算，41台這樣的配送機械人即可覆蓋目前7-Eleven在深圳地鐵所有門店的旺季配送需求。隨着項目推廣應用，將顯著提高地鐵平峰時段運力資源利用率和地鐵商鋪物流配送效率，並降低配送成本。

機械人送貨。（深圳地鐵）

佈局機械人黃金賽道 深鐵萬科融合發展乘勢而上

當萬維配送機械人與深圳地鐵聯動，一個更加綠色、高效、智慧的軌道物流新生態已經形成。可以預見，不久的將來，地鐵配送機械人將從「新奇事物」變為城市生活的常態。

「配送機械人應用將大幅降低社會物流成本，經濟效益突出。」萬維物流相關負責人表示。作為全國領先的多溫區物流綜合服務商，萬維物流將攜手深圳地鐵創新智慧軌道物流解決方案，打造更加智能高效的物流生態系統。深鐵集團相關負責人指出：「此次開展萬緯配送機械人試點應用，是地鐵作為公共產品充分市場化的探索，不僅能盤活地鐵空閒時段的運力資源，一定程度上緩解路面擁堵，同時也為具身機械人新技術、新產品開放軌道交通應用場景，助力深圳打造人工智能先鋒城市。」

據介紹，城市軌道交通平峰時期客流較少，滿載率較低，給機械人配送貨提供了極大的利用空間與價值。業內人士認為，深鐵與萬科此舉是產業協同實現科技突圍的重要舉措，既能提升地鐵商業運營效率，也有助於萬科加速智慧物流轉型，進一步增強企業「自我造血」能力和市場信心。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

