有片｜22歲男做保安返一日工即被炒　地鐵喊｢把應得的拿回來｣爆紅

中國浙江省杭州市一名年輕男子，日前突然在地鐵內高喊，「各位，我今天被開除了，我是一名保安，只做了一天！」畫面曝光迅速在網路爆紅，不少人感同身受，形容為「一個成年人的崩潰時刻」。



綜合陸媒報導，這名男子名叫小葛，就讀一所大學計算機系，由於僅差一門課就畢業，他為謀生去應聘保安，豈料僅1天就被辭退，對方說他「學生氣太重」，還企圖扣下他的一部分工資，氣得他崩潰。

小葛在地鐵裡狂喊。（影片截圖）

小葛的演說反映當代內地年輕人的現況，在網絡爆紅：

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小葛呼籲大家即使只上一天班，也要拿應得的工資。（影片截圖）

小葛呼籲大家即使只上一天班，也要拿應得的工資。（影片截圖）

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小葛說，「我當天上的是12小時班，從早上8時到晚上8時，談好的工資是180元（人民幣），結果對方說我工作表現不行，只想給80元（人民幣）。」小葛在地鐵裡狂喊，「我堅持要回來那180元，因為這是我勞動一天應得的。」

一名大二學生正好坐在小葛對面，他起初以為是拍片的「網紅」，但很快就感受到小葛真實情感，「他說自己送過外賣、當過服務員，知道打工有多苦。聽著聽著，我就共情了，因為這些事也可能是我們將來面對的事。」

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報導指出，整個過程中，沒有人譏笑或驅趕小葛，反而靜靜地聽他講完，直到他下車時，一位乘客還輕拍他肩膀鼓勵：「加油」，令他感受到溫暖。

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