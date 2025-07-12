有片｜22歲男做保安返一日工即被炒 地鐵喊｢把應得的拿回來｣爆紅
撰文：中天新聞網
出版：更新：
中國浙江省杭州市一名年輕男子，日前突然在地鐵內高喊，「各位，我今天被開除了，我是一名保安，只做了一天！」畫面曝光迅速在網路爆紅，不少人感同身受，形容為「一個成年人的崩潰時刻」。
綜合陸媒報導，這名男子名叫小葛，就讀一所大學計算機系，由於僅差一門課就畢業，他為謀生去應聘保安，豈料僅1天就被辭退，對方說他「學生氣太重」，還企圖扣下他的一部分工資，氣得他崩潰。
小葛的演說反映當代內地年輕人的現況，在網絡爆紅：
+2
相關文章：裁員｜一覺醒來就被炒掉？別喊無辜 或是你之前忽略了4大徵兆
+9
小葛說，「我當天上的是12小時班，從早上8時到晚上8時，談好的工資是180元（人民幣），結果對方說我工作表現不行，只想給80元（人民幣）。」小葛在地鐵裡狂喊，「我堅持要回來那180元，因為這是我勞動一天應得的。」
一名大二學生正好坐在小葛對面，他起初以為是拍片的「網紅」，但很快就感受到小葛真實情感，「他說自己送過外賣、當過服務員，知道打工有多苦。聽著聽著，我就共情了，因為這些事也可能是我們將來面對的事。」
相關文章：裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工
+14
報導指出，整個過程中，沒有人譏笑或驅趕小葛，反而靜靜地聽他講完，直到他下車時，一位乘客還輕拍他肩膀鼓勵：「加油」，令他感受到溫暖。
反對無效！男員工肚痛誤闖女廁10秒被炒 提告公司「一原因」敗訴IBM三分鐘裁員千人｜外企炒人前有這些徵兆 被裁OL揭工作秘辛32歲抗癌網紅樂觀在病床跳舞感動無數網民 短片爆紅後僅20日病逝泡泡瑪特Labubu仿版爆紅！四腳爬爬還會唱歌 網民笑稱「拉粑粑」保時捷網紅美女Sales上半年再稱王 年銷170架爆紅 最多1日賣4架深漂IT人「夜宿公園3年」爆紅 月花僅800元 周末開車回家陪妻兒
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】