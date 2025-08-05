深圳｢跑樓小孩｣暑期代送外賣　街道辦叫停：勿將職業風險轉嫁兒童

近日，深圳華強北街頭出現一批「跑樓小孩」，他們活躍於賽格廣場一帶的高層寫字樓，以每單1至2元人民幣的酬勞，代替外賣員完成「最後100米」的送餐任務。據悉，部分小孩每日可完成60多單，收入可達70元。這一暑期現象引發各界關注，當地街道辦事處已於本週迅速介入，要求全面叫停兒童參與代送外賣行為。



據《瀟湘晨報》8月5日報道，華強北街道辦事處在有關報導刊出後立即展開核查，並推出一系列應急措施。工作人員表示，已派出執法隊與應急辦駐點值守，在重點區域內勸阻兒童代送外賣，並要求各物業公司協助禁止兒童上樓送餐。「我們從新聞報導後就開始核查，也有應急措施去阻止小孩子送外賣。在我們判斷，在社會層面這種活動存在一定的風險安全隱患。」

街道辦亦已約談相關外賣平台，要求禁止兒童代送外賣，並向商戶及物業公司發出通知，強調「孩子尚小，此類活動存在不可預測的安全隱患，也可能涉及相關法律問題」。此外，各社區亦組織了多項免費暑期活動，開放給居民與商戶，希望家長可帶子女參與，以滿足其對社會實踐的期待。

今年暑假，深圳出現了不少代送外賣賺錢的小孩，引起熱論。（第一現場）

另據早前報道，華強北賽格廣場樓高逾75層，因電梯候時長，加上訂單密集，令不少外賣員選擇將餐點交由代送者上樓。有騎手直言：「這棟樓高峰期的時候，電梯是等的比較久的。我們這時候就先給客戶打電話，看客戶允不允許。如果允許的話，我們是將訂單號上面的房間號寫到外賣紙上面，然後由代送阿姨或者是由小孩哥去配送。」

受訪的騎手王先生指出，他們對小孩代送十分歡迎：「不存在這個現象，他們都是統一兩塊錢一單。一般情況下12歲以上的比較多，所以很多孩子自主能力比較強，所以我們都是直接就跟他們交接。暑假沒有去玩耍是相當好的，偶爾出來打個零工，掙點自己的零花錢，想買點自己的東西，我覺得非常好。」

實地觀察可見，接單者多為中年人，送餐者則包括老人與十多歲學生。一名姓何的男孩接受訪問時表示，他來自湖南，暑假來深圳探親，透過朋友介紹開始在賽格廣場代送外賣。「最多一天能掙70塊錢」，僅一星期已收入三四百。他熟練地穿梭於樓層之間，送貨期間每日步數超過2萬，並表示：「開始做的時候不熟悉，總是會遇到迷路的情況，也沒人帶。但做了兩三天後，再也不會迷路了。」

稱想賺點學費幫補父母 有成年人指揮 童工每單袋1元（點圖放大了解更多）：

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不只是學生獨自參與，亦有家長帶領子女同行。郭先生就帶着8歲的女兒及親戚的兩名兒子一同代送，他說：「十點左右開始到下午六七點吧，現在社會競爭這麼激烈，就讓小孩體驗一下，感受一下以後賺錢的辛苦。這一趟下來也確實有變化，就是感覺就是賺錢真的沒那麼容易。以後孩子也能用功學習。」

對於此現象，市民與專家意見不一。有市民認為這是很好的歷練方式：「我覺得非常好，從小鍛鍊賺錢能力，我們小時候十幾歲就出來，去上地幹活、幹家務，這都很正常的。」有學生亦表示，會將部分收入交給家長。

兒童教育專家郭淑娟指出，若安排得當，這類勞動能為孩子帶來成就感：「孩子他可以參加一種新的實踐，用他的體力和智慧，然後去做一些能賺零花錢的工作，我覺得是特別值得支持的。」但她亦提醒家長：「要做好關於交通安全、人際衝突、安全信譽等方面的提前準備工作。」

不過，法律界則提出警告。律師潘翔指出，根據《勞動法》與《未成年人保護法》，任何單位與個人不得招用16歲以下未成年人從事有償勞動。「這種非法使用童工，讓孩子提供有償性幫工務工活動的是不值得提倡的。」他亦強調外賣平台須負監管責任，否則一旦發生事故，平台或需承擔民事賠償責任。

目前，華強北街道辦已強力介入，禁止小孩代送外賣行為。