深圳暑假現「代送外賣童工」惹議　有專人派單　部分兒童來自外省

華強北高層寫字樓外賣「最後100米」，有人專門做幫騎手送外賣上樓的生意。最近這些代送外賣的隊伍還增加了許多小孩哥、小孩姐的身影，這像暑期工的場景讓大家議論紛紛。



華強北賽格廣場，這棟地上有75層的高樓，有商場，有寫字樓，上午11點開始，該樓周邊陸續有騎手來送外賣，各個路口都有拿着二維碼的成年人，招攬代送業務，其中寫字樓正門區域生意最旺。接到單的代送者，接過外賣快速做好房號標識，有的就交由小孩派送。 有外賣代送者表示，現在有多個朋友的小孩在幫他送外賣上樓。

一些外賣代送者表示，很多小孩就是因為暑假閒的沒事，與其天天在家玩手機，父母想着不如叫過來歷練一下。而這樣的小孩有很多，如果中午請吃飯一桌甚至都坐不下。

今年暑假，深圳出現了不少代送外賣賺錢的小孩，引起熱論。（第一現場）

稱想賺點學費幫補父母 有成年人指揮 童工每單袋1元（點圖放大了解更多）：

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部分代送隊伍分工明確 孩子上崗前有專人帶訓

這位外賣代送者說，賽格大廈樓層多，結構複雜，孩子們上崗前都得有人帶。他們可以教會孩子們。而這些小孩出來代送的時候，都不知道這些樓層有那麼高。人手多，代送也會提升效率。多名受訪外賣騎手說，送到華強北寫字樓的訂單，如果不找代送者幫忙，都會超時。有個外賣騎手更是表示，他近期每天要來這棟樓近20趟。

這棟樓高峰期的時候，電梯是等的比較久的。我們這時候就先給客戶打電話， 看客戶允不允許。如果允許的話，我們是將訂單號上面的房間號寫到外賣紙上面，然後由代送阿姨或者是由小孩哥去配送 。 外賣騎手王先生

對於有人說，暑期小孩哥的加入，把華強北代送阿姨們捲到了，價格由平時的一單3元（人民幣，下同）或2元，壓到了1元。外賣騎手回應，價錢沒變化，而且大家喜歡孩子幫忙代送。

不存在這個現象，他們都是統一兩塊錢一單。一般情況下12歲以上的比較多，所以很多孩子自主能力比較強，所以我們都是直接就跟他們交接。暑假沒有去玩耍是相當好的，偶爾出來打個零工， 掙點自己的零花錢，想買點自己的東西，我覺得非常好。 外賣騎手王先生

有外賣騎手也表示，他們喜歡給小孩代送，特別快。其他的大人可能要拿一二十個才上去，時間就慢，還容易送錯，騎手就需要賠錢。雖然小孩也會遇到灑外賣的情況，但不多，一星期可能就一兩個。

採訪中記者了解到，騎手向代送方支付2元，一般接單的人和負責把外賣送上樓的人，平分這錢，就是每人每單得1元。今天在現場看到，接單的通常是中年人，送上樓的有老人，更多的是十多歲的學生。記者跟隨其中一位小孩哥上樓送餐。

學生暑期代送外賣 20分鐘10多單 一周掙了三四百

這名男孩，兩手提着十多件外賣進到電梯，這些全是45樓以上的訂單。他說，自己姓何，來自湖南， 開學上初三，這個暑假來深圳探親，經朋友介紹來這裏代送外賣上樓。在接受記者採訪時表示，他剛做一個星期就掙了三四百，最多一天能掙70塊錢。

賽格廣場地面以上有70多層，電梯分中低樓層和高樓層，中途在43-45樓可轉換。何同學熟練地轉乘電梯，他看着手上的訂單，規劃好送貨路線，每到一個目標樓層，他會把手上的外賣再分組，陸續送達要送的地點，還要不時拍照留底。大約20分鐘後，十幾單就送完了。面對記者的採訪，何同學靦腆地表示，開始做的時候不熟悉，總是會遇到迷路的情況，也沒人帶。但做了兩三天後，再也不會迷路了。碰到房間號寫錯的時候，就拿到一樓，原騎手上來送。

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日均步數超2萬 同齡人默契合作提效

何同學說，他相當於在打暑期工，別人接單，他只負責在樓裏送，樓裏有冷氣，這條件算很好的了。樓裏有不少他的同齡人，大家有時會合作，把相同樓層的單交換，提高效率。

一般情況下，他都是9到10點過來，一直工作到下午4點。一天下來，他在樓裏的日均步數能超2萬。當記者問及，掙到的錢是自己支配還是交給家人，何同學表示會買自己想要的東西，也會注意勞逸結合。

記者採訪中還遇到另外幾位年齡更小的，來代送外賣上樓的學生。他們大都是外地來深過暑假的孩子。很多代送小朋友們說，他們一天能送30來單，從上午8點到下午5點，收入大概60塊左右，3天就能有100多塊的收入。還有的小朋友和哥哥一起送，一天能賺100多塊。許多代送外賣的孩子，大多是由本來就在這裏做這行的成年親戚朋友帶領，等於孩子們只是跑腿送上樓。也有一些是，家長本來不做這一行，臨時帶孩子來鍛鍊的，郭先生就是其中之一。

家長帶孩子齊參與 只為體驗賺錢辛苦

記者採訪的8歲小女孩，是郭先生的女兒，他帶着女兒，及親戚的兩個兒子，一起來代送外賣。郭先生自己從事其他行業，暑假帶孩子來體驗代送外賣，純粹是臨時安排。

十點左右開始到下午六七點吧，現在社會競爭這麼激烈，就讓小孩體驗一下，感受一下以後賺錢的辛苦。這一趟下來也確實有變化，就是感覺就是賺錢真的沒那麼容易。以後孩子也能用功學習。 代送外賣者郭先生

自己願意，在學習的時候就學習為主，放假的時候學習與工作也可以兼備。我跟我弟弟一起送，我爸媽交代要看好他，牽着他的手走， 就帶着他一起。 中一學生

「小小人兒」代送外賣 市民看法不一

對於小孩哥暑期在華強北代送外賣的現象，有人覺得深圳孩子「很卷」，也有人說這是很好的鍛鍊，總比整天在家玩手機玩遊戲強。

我覺得非常好，從小鍛鍊賺錢能力 ，我們小時候十幾歲就出來，去上地幹活、幹家務，這都很正常的。 市民劉先生

有初一學生也表示，如果自己掙到這個錢，會考慮交30%給大人，剩下的留給自己。

兒童教育專家郭淑娟認為：

孩子他可以參加一種新的實踐， 用他的體力和智慧，然後去做一些能賺零花錢的工作，我覺得是特別值得支持的。因為孩子在支配自己的零用錢時，會很有成就感。

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專家：實踐有意義 記得做好安全引導

網上部分視頻中，有孩子上路圍着騎手拉單，記者在現場觀察一個多小時，看到的都是成年人負責對接騎手，孩子只是派送。不過，郭淑娟還是提醒家長，要做必要的教育。

就是你在做這個事情之前，要做好關於交通安全，關於人際衝突之間的安全關於你的信譽，就是如何把這個東西又快又好的送到別人手上，這些方面都要做一些提前的準備工作。 兒童教育專家郭淑娟

律師潘翔則表示：

我覺得家長應該正確的理解暑期勤工儉學，這種非法使用童工，讓孩子提供有償性幫工務工活動的是不值得提倡的，可以引導孩子做一些有意義的假期的活動。

律師：「非法招用僱傭童工」是紅線 絕對不能越界

律師表示，按照《勞動法》，禁止使用童工規定以及未成年人保護法的規定，任何單位和個人不得招用錄用16歲以下的未成年人提供有償性勞動。如出現外賣員直接招用童工，提供有償性勞動的行為，是法律明確禁止的。

外賣平台應該履行好監管責任，做好對外賣小哥的法制教育和安全教育，因為一旦發生了使用童工過程當中的人身傷亡事故或者是財產損失，最後承擔民事責任的賠償責任的是平台。 律師潘翔

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