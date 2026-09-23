北上注意｜中秋國慶雙節　深圳地鐵延時營運1小時起

據「深圳交通」公眾號消息，中秋國慶雙節將至，深圳地鐵將於9月24日-25日、9月30日10月1日、10月5日-7日共7天全線（不含20號線）延長營運服務時間1小時起。



深圳地鐵。（深圳新聞網）

深圳地鐵。（深圳新聞網）

9月24日-25日、9月30日、10月1日、10月5日-7日共7天，深圳地鐵全線延長營運服務時間1小時（4號線延長1.5小時），各線路全程末班車發車時間延至次日00:00前後；在此基礎上，13條線路繼續提供半程末班車服務。

深圳地鐵。（深圳新聞網）

地鐵11號線機場站

上述7天，雙方向末班車不早於次日1:00發出。

地鐵4、5、6號線

深圳北站 9月24日-25日、9月30日、10月1日、10月5日共5天，末班車不早於次日1:00發出；

10月6日-7日返程高峰期，在原有延長基礎上，進一步延長營運服務時間超1小時，確保深圳北站雙方向末班車，不早於次日2:15發出。

深圳地鐵提醒，受通勤客流與假期前鐵路出行客流疊加影響，9月24日晚高峰期間，地鐵深圳北站、布吉站預計迎來客流高峰。屆時車站將實施客流管控，乘客需根據工作人員指引繞行轉乘，預計通行時間較平日有所增加。請提前規劃行程，預留充足時間，如需幫助可聯繫車站工作人員。

中秋、國慶假期末班車發車時間：



深圳地鐵營運時間。（深圳交通）

深圳地鐵營運時間。（深圳交通）