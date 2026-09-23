兩任市長被查、大批官員落馬：深圳亟需走出一條反腐新路

9月21日，來自中紀委的消息顯示，剛從深圳市長調任廣東省人大常委會黨組成員不足30天的覃偉中，因為涉嫌嚴重違紀違法而被調查。覃偉中生於1971年，長期在中國石化工作，2019年調任廣東省副省長，2021年出任深圳市長，是當時副省級城市政府中最年輕的一把手。2022年，覃偉中又當選中共二十屆中央候補委員，政治地位進一步上升。然而5年之後的今天，覃偉中被中紀委調查。



覃偉中被查當晚，深圳市委常委會召開會議，認為覃偉中被查「充分釋放了反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓的強烈信號」，要求「深刻汲取教訓，以案為鑑、警鐘長鳴」，「深化以案促改、以案促治，系統梳理權力運行漏洞、補齊制度短板，堅決剷除腐敗滋生的土壤和條件，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰」。

深圳是中國改革開放最成功的經濟特區、重要的政治高地、有世界影響的創新科技城市，被國家上升為「中國特色社會主義先行示範區」，理當在反腐倡廉方面走在前列。覃偉中主持深圳市政府工作長達5年，他的落馬給深圳官場敲響了警鐘。

陳如桂曾任深圳市長，2022年被查。（資料圖片）

覃偉中被查不是個例，他的前任陳如桂的教訓仍在警示深圳。陳如桂在2017年至2021年擔任深圳市長，2021年調任廣東省人大常委會黨組成員，他的深圳市長職務正是由覃偉中接任。2022年6月陳如桂因為涉嫌嚴重違紀違法被查，2022年12月中紀委的通報批評陳如桂「權力觀扭曲」，「踐踏紀法底線，與不法商人沆瀣一氣，大搞政商勾連」，「性質嚴重，影響惡劣」。2024年8月，陳如桂被判處無期徒刑，被查出直接或通過親友非法收受財物折合人民幣1.08億餘元。

除了兩任市長被查之外，2012年十八大以來，深圳市一級官員多人落馬。2015年3月，深圳市政府原秘書長、南方科技大學原黨委副書記李平被查。2015年4月，深圳市委原常委、政法委書記蔣尊玉因嚴重違紀違法被雙開。2017年9月，深圳市委原常委、原副市長呂鋭鋒被查。2019年4月，深圳市委原常委、副書記、政法委書記李華楠被開除黨籍和公職。2024年3月，深圳市委原常委、原副市長黃敏被查。2024年6月，曾任深圳市委常委、統戰部部長、市委秘書長的王毅被查。2024年10月，深圳市政協副主席王幼鵬被查。2025年12月，深圳市政協原主席戴北方被查。2026年7月，深圳市委原常委、統戰部部長王強被查。

來自《深圳特區報》的數據，尤其說明深圳需要下大力氣整治官場。2017年9月《深圳特區報》在《交出全面從嚴治黨的優異答卷——黨的十八大以來我市反腐敗鬥爭成就綜述》一文中披露：「5年來，我市紀檢監察機關共立案審查3354人，其中局級幹部94人，處級幹部566人，給予黨紀政紀處分2671人，移送司法機關248人。2013年至2016年查辦案件數量分別增長40%、99%、19.4%、21.2%。」

圖為深圳市日景。（新華社）

5年後的2022年10月，《深圳特區報》刊載《以改革創新精神打造全面從嚴治黨和廉潔治理高地——深圳紀檢監察機關推進全面從嚴治黨十年綜述》，其中寫道：「2021年全市紀檢監察機關立案3603件，給予黨紀政務處分1750人，移送檢察機關51人；全市有553人向紀檢監察機關主動投案，實名舉報率提升至44.9%、按年增長17.3個百分點……2021年，全市共查處違反中央八項規定精神問題542人，給予黨紀政務處分230人，通報曝光典型問題30起。」5年前的數據顯示，截至2017年，5年共立案審查3354人，但5年後的數據顯示，僅僅是2021年，便已立案3603件，一年立案數量超過過去五年，凸顯問題的嚴重性。

深圳是中國改革開放與現代化建設的一面旗幟，深圳能不能根治腐敗、能不能保持官場的清正廉明，既關乎深圳的持續健康發展，又在整個國家具有風向意義。1992年鄧小平在南方談話中表示：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」被鄧小平寄予厚望的深圳，在過去的巨大成功離不開「敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹」的特區精神。今天深圳已被國家上升為「中國特色社會主義先行示範區」，未來能否像過去那樣再創輝煌，一個關鍵因素正是深圳能不能在新的內外形勢下讓官場保持清正廉明，能不能探索出一條新的反腐道路。

中國反腐行動已經持續10年多，但反腐形勢依舊複雜嚴峻。隨着時間的推移，中國越來越需要抓住現在的有利條件，下決心探索反腐治本之策。正如當初深圳的經濟特區探索走在前列一樣，今天深圳同樣應該以「敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹」的精神為整個國家率先探索一條反腐新路。連續兩任市長在腐敗問題上犯下大錯，大批官員被查，說明問題已經很嚴重。深圳需要反思，需要總結教訓，以當初建設經濟特區那樣的智慧與擔當來根治腐敗與解決官僚主義、形式主義問題。