深圳周末涼爽　下周受冷空氣影響最低17度　網民：立冬後還是好熱

據深圳市氣象局消息，未來一周冷空氣頻繁影響，氣溫最低17℃， 明日（11日）開始倒14日受冷空氣影響氣溫逐日下降；15日雲量增多，氣溫回升短暫回暖。深圳市氣象局指出，預計10日多雲到陰天，偶有分散小雨，早晚有輕霧，氣溫24到28℃。



雨量部分，其中11到12日間中有小雨局地中雨；大風方面，偏北風沿海海區和高地最大陣風7級左右。

據此前報道，上周開始廣東省有一波冷空氣從北方抵達，但並未讓深圳「一夜入秋」，不少深圳網民在深圳市氣象局微博下方留言稱「這次降溫能真的入秋嗎？」、「已經過了立冬（11月8日）怎麼還是這麼熱」、「晚上還是要開冷氣才能入睡」，對此深圳市氣象局僅回覆，「還要再等等。」

此外，深圳市氣象局提醒，明天早晚有輕霧，小夥伴們注意交通安全；森林火險黃色預警信號持續生效中，大家森林防火和家庭用電用火安全。

深圳市氣象局11月10日發布的一周天氣預測。（微博）

香港天文台預告季候風「雙11」抵達 下周溫差大 新界有一區低見13度

本港下周天氣方面，香港天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風，將會在明早（11日）抵達廣東沿岸，未來數日該區氣溫逐步下降，預料下周二（14日）市區最低氣溫跌穿2字頭，僅攝氏19度。受強烈的季候風補充影響，下周末本港仍然較涼，下周六（18日）新界個別地區清晨時分氣溫，降至只有13度。