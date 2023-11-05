寒潮預警！多地氣溫驟降逾16度　冷空氣今晚入粵　深圳入秋有望？

11月8日是廿四節氣中的立冬，本港天氣依舊暖洋洋。天文台預測，立冬當日，市區最高氣溫達攝氏27度，氣溫不跌反升，部分地區達30℃。內地亦有推遲入冬情況，10月下旬以來多地氣溫較常年偏高，山東、河南、湖南等多地氣溫超過30℃，以北京為例，入冬時間推遲至11月6日前後，較往年推遲約一周。廣東地區亦多晴熱天氣，深圳未來十日天氣預報尚未看到入秋跡象，或會推遲到11月中下旬入秋。



不過自今日（5日）起，受強冷空氣影響，中央氣象台連續發佈寒潮、暴雪、大風、強對流四種天氣預警，多地也將迎來大幅降溫，局地降溫逾16℃，料將加速各地入冬進程。受冷空氣影響，廣東下周氣溫將有所起伏，全省平均氣溫將下降2℃-4℃。



據廣東天氣介紹，本周末，廣東依然晴熱，不過下周冷空氣來襲，氣溫將有所起伏。冷空氣將於11月5日夜間踏入粵北大門，11月6日白天抵達廣東南部沿海市縣，全省大部平均氣溫將下降2℃-4℃，體感會有點涼。另據深圳天氣預測，未來十天的預報中尚看不到入秋的希望，可能在11月中旬甚至更晚，今年的入秋大概率會偏晚。

本周末，廣東依然晴熱，不過下周冷空氣來襲，氣溫將有所起伏。（vcg）

降水方面，廣東天氣預計，11月期間，廣東主要有5次降水過程和5次冷空氣過程。5次降水過程大致出現在：上旬中期（小雨）、中旬初（小雨，局部中雨）、中旬中期（小到中雨）、中旬末到下旬初（小雨）、下旬中後期（中到大雨）。5次冷空氣過程大致出現在：上旬中期（弱）、中旬初（弱）、中旬中後期（中等偏弱）、下旬前期（弱）、下旬後期（中等偏強）。公眾可及時關注天氣變化，適當增添衣物，謹防感冒。

全國方面，伴隨寒潮逐步南下，自西向東、自北向南逐步影響內地大部地區。11月4日傍晚，中央氣象台發布寒潮、暴雪、大風、強對流四大預警。

寒潮方面，預計11月5日08時至7日20時，西北地區東部及中東部大部地區氣溫將下降6-10℃；內蒙古東南部、遼寧中北部、江蘇中北部等地局地降溫可達16℃以上。長江中下遊以北地區有4-6級偏北風，陣風7-9級，局地可達10級；5日至6日，渤海、黃海、東海等海域有6-8級風，最大陣風9-10級。

暴雪方面，中央氣象台發佈橙色預警，預計11月5日08時至7日08時，內蒙古中東部、東北地區中西部和北部等地自西向東先後有大到暴雪，部分地區有大暴雪，局地特大暴雪（30-38毫米），新增積雪深度10-20厘米，局地可達25厘米以上。11月5日08時至6日08時，內蒙古中東部、河北北部、遼寧西北部等地的部分地區有大到暴雪，其中內蒙古東南部、黑龍江東南部等地局地大暴雪（20-22毫米）。

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強對流天氣方面，預計11月5日08時至6日08時，安徽南部、江西中北部、湖南中南部、貴州南部、廣西中北部等地的部分地區將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣；安徽中南部、江蘇中部、浙江西部、江西中北部、湖北東部、湖南大部、貴州南部、廣西大部、海南島等地的部分地區將有短時強降水天氣，最大小時雨量30-40毫米，局地可達50毫米以上。

大風天氣方面，預計11月5日08時至6日08時，新疆中北部、內蒙古中南部和東南部、青海東部、甘肅中部、寧夏、北京、天津東部、遼寧西部、黑龍江南部、湖北東南部等地將有5-6級、陣風7-9級大風；渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海北部海域將有7-8級、陣風9級大風，其中渤海海峽、黃海北部和中部的部分海域風力可達9級，陣風10-11級。

11月3日上午，中國氣象局召開11月新聞發布會。國家氣候中心副主任賈小龍介紹，10月份全國平均氣溫12.2℃，較常年同期偏高1.6℃，為1961年以來同期最高。預計11月將有5次冷空氣過程影響，但總體而言，全國大部地區氣溫仍是偏高狀態。監測顯示，目前赤道中東太平洋已進入厄爾尼諾（El Niño）狀態，即將形成一次厄爾尼諾事件，強度為中等，類型為東部型，並持續到冬季。