蓮塘口岸直達大小梅沙！深圳地鐵8號線二期12月28日通車公布票價

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期工程，宣布將於12月28日開通。開通後，可於蓮塘口岸直達有「東方夏威夷」美譽的大。



8號線二期自8號線一期終點站鹽田路站末端接出，東延至小梅沙站，全長約約8.01公里，設計速度80km/h。。全線採用地下敷設方式，包含四站四區間，均在鹽田區內，線路共設4座車站，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站（站名以最終核定為準）。



8號線二期開通後，從蓮塘口岸到小梅沙站僅需6元（人民幣，下同），從羅湖站到小梅沙站也僅須7元。此外，8號線2期最貴票價14元，是從11號線碧頭站道8號線小梅沙站，這兩站進出橫跨深圳目前軌道從東到西的最遠距離。



深圳地鐵8號線線路圖。（深圳衛視深視新聞）

據了解，深圳地鐵8號線二期接通既有2、8號線鹽田路站，新設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4座地下站點，全長8.01公里，為深圳第一條直達大小梅沙的地鐵線路。

開通後，將進一步縮短大、小梅沙區域與羅湖、福田、南山等中心城區的通行時間，促進深圳全市域的協調發展。

8號線二期建成後，將與既有地鐵2、8號線一期貫通運營，進一步縮短鹽田大、小梅沙區域與羅湖、福田、南山等區域的通行時間，促進深圳全市域的協調發展。

地鐵8號線二期票價公布：最高不超過14元

今年10月，深圳市發展和改革委員會公佈8號線二期新開通後線網票價表。普通車廂票價以最短路徑方法確定，並同意深圳市地鐵集團按照不高於普通車廂票價3倍範圍內，制定11號線兩節商務車廂票價表。

8號線2期最高票價14元，是從11號線碧頭站-8號線小梅沙站，這兩站橫跨了圳目前軌道從東到西的最遠距離，因此需要14元。以下附上熱門站點到小梅沙站的票價。

1號線：羅湖站-小梅沙站：7元；會展中心-小梅沙站：8元；高新園-小梅沙站：9元；寶安中心-小梅沙站：10元；機場東-小梅沙站：12元

2號線：赤灣-小梅沙站：10元；後海-小梅沙站：9元；景田-小梅沙站：8元；大劇院-小梅沙站：7元；蓮塘-小梅沙站：6元

8號線：沙頭角-小梅沙站：5元；3號線：福保-小梅沙站：8元；翠竹-小梅沙站：7元；布吉-小梅沙站：8元；龍城廣場-小梅沙站：10元；雙龍-小梅沙站：11元

4號線：深圳北站-小梅沙站：9元；清湖-小梅沙站：10元；牛湖-小梅沙站：11元

10號線：華為-小梅沙站：9元；華南城-小梅沙站：10元；平湖-小梅沙站：11元。

大小梅沙，猶如兩彎新月 鑲嵌在蒼山碧海之間（深圳微時光授權使用）

深圳地鐵路線最新進展

地鐵3號線四期預計2025年通車 ：坪地⇌福田，地鐵直達

坪地首條地鐵，3號線四期預計2025年建成通車，將連接起現有的3號線雙龍站，有效加強龍崗、坪地之間的軌道交通聯繫。到時候坪地居民就可以搭乘地鐵直達福田。

地鐵11號線北延：深莞地鐵互通

深圳軌道交通5期11條線路預計2028年全部建成通車。其中11號線北延（深圳段）起於碧頭站，終於深莞邊界，全長0.8公里，不設置車站，銜接東莞軌道交通3號線，實現東莞長安與深圳中心區1小時通達目標。

邱國鼎11月8日參觀位於東莞市松山湖高新技術開發區的松山湖水廠。

地鐵20號線二期開始勘察設計 ：機場北站至福田會展站

地鐵20號線二期由機場北站至福田會展站，是橫跨福田、南山、寶安三區的西部走廊軌道快線，線路總長約34公里，設站14座；20號線全線路50.6公里，起於福田區福保南站，止於寶安區半島北站，共設站24座，目前已正式進入勘察設計階段。

深圳鐵路路線新進展

深中通道預計明年（2024年）通車，20分鐘可到中山

目前，深中通道正全力推進沈管隧道管內施工及附屬工程施工，力爭11月下旬實現主線貫通，計劃明年初完成深中通道全線鋼橋面鋪裝。同時，項目高質量抓好路面、機電、房建等收尾工程，為2024年建成通車創造條件。

穗莞深城際鐵路：深圳機場直達前海

穗莞深城際機前段起於已開通的穗深城際深圳機場站，終至前海站，全長約15.2km，採用地下敷設，全線共設3座車站——西鄉、寶安、前海。

作為穗莞深城際鐵路重要的一環，穗莞深城際機前段建成後城際動車將直達前海片區，深圳1小時乃至半小時都市經濟圈指日可待。

深圳⇌江門速達 深江鐵路2028年通車：南沙站至深圳機場僅需12分鐘

深江鐵路全面進入圍護結構施工階段，建設工期5.5年。深江鐵路南沙至江門段計劃2028年建成通車，南沙站至深圳機場站距離約40公里，兩地通行時間最快僅需約12分鐘。

深江鐵路建成通車後，將進一步打通沿海通道，屆時深圳與江門可實現1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。

深江鐵路建成通車後，將進一步打通沿海通道，屆時深圳與江門可實現1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。

廣州南沙自貿區，航拍蕉門城市全景。（視覺中國）

此外，深江鐵路將進一步增強南沙與珠江東西兩岸的交通聯繫，南沙經深圳西麗站可實現與贛深客專貫通，南沙站至深圳機場站距離約40公里，兩地通行時間最快僅需約12分鐘。

深大城際鐵路2026年建成：坪山至機場僅需40分鐘

深大城際預計2026年建成，屆時，將進一步加強深圳東部與西部、中部之間的快速聯繫。

深大城際（深圳段）起自深圳市寶安機場T4站，途經寶安區、龍華區、龍崗區，終至坪山區聚龍站。

深大城際鐵路工程線路平面示意圖（深圳發布）

線路全長約69.2km，線路設計時速為160km/h。全線設地下站11座，分別為T4樞紐、機場東、黃麻布、石岩中心、龍勝、民治北、五和、白坭坑、大運、坪山、聚龍。

深圳⇌惠州1小時達，深惠城際線新進展

該項目正式邁入盾構掘進施工階段，建成後將實現前海自貿片區至東莞市、惠州市「1小時交通圈」。

廣深兩機場城際鐵路直達

新塘經白雲機場至廣州北站城際新塘至機場T2段今年竣工，將與穗莞深城際接駁於新塘南站可直接溝通廣深地區，特別是連通深圳機場，廣深兩大機場將實現城際鐵路直通，形成灣區「空鐵聯運」。

廣州白雲機場。（VCG）

深惠城際大鵬支線：大鵬⇌龍崗僅30分鐘

深惠城際大鵬支線起自深圳龍崗區龍城站，途經龍崗、坪山，止於大鵬新區新大站，線路全長約39.4km，預計2026年建成通車。

大鵬支線建成通車後，可實現大鵬與龍崗、坪山半小時通勤。同時，乘客通過換乘可快速抵達寶安機場、南山、前海等地