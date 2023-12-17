蓮塘直達大小梅沙！盤點深圳地鐵「山海專列」3大玩法

深圳地鐵8號線二期工程，宣布將於12月28日開通。開通後，可以由蓮塘口岸直達有「東方夏威夷」之稱的大小梅沙，港人北上乘坐地鐵便可以輕鬆享受陽光與海灘了。

不打算玩水的話，8號線二期沿線其實還有不同的玩法，有散步的濱海棧道、打卡的背仔角燈塔，更有全海景式圖書館及市集等等，都與山與海有關，被譽為「山海專列」，適合一家大小與文青出遊。現在就來盤點當中的3大玩法。



深圳地鐵8號線二期共有4個站，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站，全長約8.01公里，設計速度每小時80公里，由蓮塘口岸站到小梅沙站，只需要6元人民幣，比由羅湖站到小梅沙站還便宜1元。該線路有「山海專列」的美譽，是一個快速由市區直達郊外的地鐵路線。

深圳地鐵8號線｜大梅沙海濱公園 1.8公里沙灘 陽光下嬉戲

大梅沙海濱公園是深圳一個頗具規模的沙灘，沙灘上的具型雕塑是它的標誌。（視覺中國）

喜歡陽光海灘的話，大梅沙海濱公園絕對是首選。

大梅沙海濱公園於大鵬灣畔，三面環山，一面臨海，中間有長達1.8公里的開闊沙灘，陽光充沛，形成一幅生機勃勃的亞熱帶海濱風光圖畫，有「東方夏威夷」之稱。以往市民需要花半天坐公車到大海沙，現在坐地鐵就可以到達了。

公園的中心有兩座特大廣場，分別為「太陽廣場」和「月亮廣場」，兩廣場中間以一道「陽光走廊」連接其中。走廊內設有供遊客休憩的磨光石凳，每天日出及日落時分都有不少遊人到來欣賞美景。

大梅沙海濱公園有很多設施，有動力傘、摩托艇、酒吧及燒烤場等，黃金色的沙灘上不定期舉辦國際活動，圖為2013年舉辦的國際風箏節。 （視覺中國）

大梅沙海濱公園共分游泳區、運動區、休閒區、娛樂區、烤肉場等部分，有摩托艇、沙灘車、高空彈跳等遊樂項目可供選擇，無論與家人及朋友一同來聚餐看海，或下海游泳、玩水上項目，都能令人樂而忘返。

大梅沙海濱公園內有很多有趣的活動項目，圖為滑沙。（網上圖片)

小梅沙現時正建造一個集旅遊、酒店、住宅社區於一身的「世界級都市型旅遊度假區」，設有多個特色海洋館，包括有熱帶館、極地館、鯨豚館等。全部落成後，將有200多種珍稀名貴的動物匯集小梅沙，整個項目預計2025年落成開放。

大海沙海濱公園

地址：深圳市鹽田區鹽梅路105號

交通：大梅沙站步行即達



深圳地鐵8號線｜漫步深圳最美海濱棧道 打卡背仔角燈塔

除此之外，這裡有全深圳最美的人行棧道——深圳鹽田海濱棧道。

深圳鹽田海濱棧道全長19.5公里，分三段。第一段是沙頭角海景棧道，全長約2公里；第二段鹽田海鮮街至大梅沙，長約9.8公里；第三段則是背仔角海濱棧道，長約3公里。最近深圳地鐵8號線二期大梅沙站小梅沙站的，便是第二段及第三段了。（視覺中國）

深圳鹽田海濱淺道全長19.5公里，西起中英街古塔公園，東至背仔角燈塔，前11公里大部份是海港和公路，後8.5公里鋪建了舒適的人行棧道，因為沿途都圍繞海邊，有「深圳最美海濱棧道」的美譽。

大梅沙海濱公園有直入大梅沙海濱棧道，沿途海景盡收眼底，海岸邊還有大小不一的礁石，非常壯觀。棧道是純白的長廊，隨着曲折的山巒起伏而建，迎着柔和的海風漫步其中，是一件賞心樂事。

往東走到盡頭處，便會看到一座紅白相間的燈塔屹立岸邊，這便是有名的背仔角燈塔。紅白相間的燈塔，在藍天碧海襯托下，是絕美的打卡位。海浪拍打岸邊，形成有名的玻璃海，極其壯觀。

這裡是深圳的最東岸，亦是深圳的起點。

深圳地鐵8號線｜特色市集 全海景圖書館 享受漫活時光

喜歡文青一點的話，這裡不乏特色圖書館，連名字都極富詩意，「棲息圖書館」便是其一。

棲息圖書館建於湖畔之上，是一楝兩層高的歐式建築物。此處藏書30萬冊，涵蓋歷史、文學、時尚、建築，還有兒童繪本，遊客可以隨便入內看書，也可以點一杯飲品，邊閱讀邊品嚐，享受休閒一天。

這座像教堂的白色圖書館，立於湖畔之上，尖尖的屋頂、純白的牆壁，舒適宜人，有一個極富詩意的名字叫「棲息圖書館」。這裡可以免費看書，也可以點上一杯飲品，享受漫活的一刻。 (圖片來源：Lizbeth@小紅書)

棲息圖書館

深圳市鹽田區環梅路1-711號

交通：大梅沙地鐵站步行4分鐘



另一座圖書館名為「聽海圖書館」，單看名字已見浪漫。聽海圖書館的外型以海洋、港口為主題，整體以藍、白色調為主，與窗外的藍天大海呼應。

館內配有約5,000本旅遊文化、海洋、文學歷史、兒童繪本圖書。館內的窗不少都是全落地的，遊客可以在閱讀之餘，180度觀賞窗外風光。

深圳地鐵8號線二期沿線的聽海圖書館。（圖寶@小紅書）

聽海圖書館

深圳市鹽田區沙鹽梅路9號

交通：大梅沙站步行500米竹7分鐘



逛街購物的話，這裡還有一個具規模的市集，名為大梅沙8號倉outlet。

大梅沙8號倉outlet集購物、餐飲、大賣場及影城於一身，到處都是色彩豐富的歐式建築，又是打卡的勝地。這裡可以逛街、看戲、購物，享受消閒一天。

大海沙8號倉outlet市集就在大梅沙站附近，是一個歐式建築的度假景區，可以逛街、看戲，購物。（視覺中國）

大梅沙8號outlet

深圳市鹽田區大梅沙環梅路1號

交通：大梅沙站步行約4分鐘



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