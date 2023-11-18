浙江小學地下發現漢六朝聚落遺址　出土瓷器竟是古人的玩具？

撰文：孫聖然
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考古人員在浙江省餘姚市第一實驗小學，發現漢六朝時期餘姚縣城外聚落遺址。經過發掘，陸續出圖了青瓷鴨、雞首罐、三足硯、青銅連枝燈等珍貴文物。

餘姚市第一實驗小學位於餘姚城區梨洲街道，據餘姚縣志記載，這裏曾是宋至明清時期餘姚縣學宮所在地。今年4月至7月，寧波市文化遺產管理研究院聯合餘姚市文物保護管理所、南京大學考古文物系，對餘姚市第一實驗小學操場進行考古時，發現一片漢六朝時期聚落遺址。

自此，這間小學有了新的身份。據內媒報道，遺址發掘面積約800平方米，時代以漢代為主，保留了部分六朝時期的地層堆積。

操場墊土層包含大量漢至明清時期的陶瓷片及建築材料，部分宋至明清時期的板瓦、瓦當、滴水、磚雕以及石質柱體，或與原學宮建築有關。這次發掘共清理灰坑65個（其中銅錢窖藏坑1個）、灰溝6條、水井8口、柱洞群2處、牆基1處。

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漢代遺蹟發現有灰坑、灰溝和建築遺跡。灰坑是由於古代人們利用廢棄的窖穴、水井或建築取土後的凹坑傾倒垃圾，垃圾中土壤變成灰色而形成的。其中，H48灰坑難能可貴地保存了竹編、葫蘆、核桃、橡子等植物遺存，大量橡子鋪滿了整個坑底，厚度近半米。「橡子」是橡樹的果實，曾在井頭山遺址就出土過，是比水稻、小麥「資格」還要老的人類早期食物之一。

六朝時期遺蹟的發現以銅錢窖藏坑和水井群最為重要。其中，銅錢窖藏坑除出土少量陶瓷片外，還發現呈串狀疊放的有緹銅錢一組，共796枚，重2.09千克，錢文主要為五銖，有西漢五銖、東漢五銖，另有少量剪輪、磨郭五銖。此外，還有極少量的半兩、貨泉、布泉和大泉五十。

而在這座遺址相鄰處，此前已發現兩處歷史遺址。2018年，餘姚巍星路窖藏，發掘出眾多宋朝精美文物。2020年，餘姚花園新村漢六朝遺址，出土了珍貴的簡牘類文書、木觚等文物。

三星堆遺址考古佈多學科研究重要成果　祭祀坑年代初判為商代晚期中國首在南海千米級深海發現明代沉船遺址　出水近580瓷、陶器等寧波小學地下現漢六朝聚落遺址　橡子遺存證為人類早期食物之一
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