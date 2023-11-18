浙江小學地下發現漢六朝聚落遺址　出土瓷器竟是古人的玩具？

考古人員在浙江省餘姚市第一實驗小學，發現漢六朝時期餘姚縣城外聚落遺址。經過發掘，陸續出圖了青瓷鴨、雞首罐、三足硯、青銅連枝燈等珍貴文物。



餘姚市第一實驗小學位於餘姚城區梨洲街道，據餘姚縣志記載，這裏曾是宋至明清時期餘姚縣學宮所在地。今年4月至7月，寧波市文化遺產管理研究院聯合餘姚市文物保護管理所、南京大學考古文物系，對餘姚市第一實驗小學操場進行考古時，發現一片漢六朝時期聚落遺址。

自此，這間小學有了新的身份。據內媒報道，遺址發掘面積約800平方米，時代以漢代為主，保留了部分六朝時期的地層堆積。

操場墊土層包含大量漢至明清時期的陶瓷片及建築材料，部分宋至明清時期的板瓦、瓦當、滴水、磚雕以及石質柱體，或與原學宮建築有關。這次發掘共清理灰坑65個（其中銅錢窖藏坑1個）、灰溝6條、水井8口、柱洞群2處、牆基1處。

+ 1

漢代遺蹟發現有灰坑、灰溝和建築遺跡。灰坑是由於古代人們利用廢棄的窖穴、水井或建築取土後的凹坑傾倒垃圾，垃圾中土壤變成灰色而形成的。其中，H48灰坑難能可貴地保存了竹編、葫蘆、核桃、橡子等植物遺存，大量橡子鋪滿了整個坑底，厚度近半米。「橡子」是橡樹的果實，曾在井頭山遺址就出土過，是比水稻、小麥「資格」還要老的人類早期食物之一。

六朝時期遺蹟的發現以銅錢窖藏坑和水井群最為重要。其中，銅錢窖藏坑除出土少量陶瓷片外，還發現呈串狀疊放的有緹銅錢一組，共796枚，重2.09千克，錢文主要為五銖，有西漢五銖、東漢五銖，另有少量剪輪、磨郭五銖。此外，還有極少量的半兩、貨泉、布泉和大泉五十。

而在這座遺址相鄰處，此前已發現兩處歷史遺址。2018年，餘姚巍星路窖藏，發掘出眾多宋朝精美文物。2020年，餘姚花園新村漢六朝遺址，出土了珍貴的簡牘類文書、木觚等文物。