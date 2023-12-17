港珠澳大橋旅遊試運營正式開通　1200名遊客喜飲「頭啖湯」

12月15日，港珠澳大橋旅遊試運營開通儀式在港珠澳大橋珠海公路口岸送客平台舉行，標誌著港珠澳大橋旅遊正式向公眾開放。首日共計1200名遊客身臨其境零距離感受世紀工程、國之重器的魅力。



「港珠澳大橋不僅是港澳和內地重要的交流紐帶，還連接著粵港澳大灣區建設的廣闊空間。」在當天早些時候舉行的港珠澳大橋旅遊試運營開通儀式上，珠海市委副書記、市長黃志豪表示，珠海市將繼續發揮「一橋連三地」的獨特優勢，與香港、澳門攜手謀劃更多創新舉措，探索「一程多站」等旅遊新模式，為大家提供更安全、更順暢、更精彩的遊覽體驗。

港珠澳大橋藍海豚島（東人工島）首次對遊客驚豔開放。（羊城晚報）

港珠澳大橋管理局局長鄭順潮表示，大橋先後獲批成為國家交通運輸科普基地、全國科普教育基地、全國愛國主義教育示範基地，承擔了國家野外科學觀測研究站等光榮任務，「實地看大橋、親身遊大橋」的美好期許從規劃變成現實。

全長55公里的港珠澳大橋，是當今世界總體跨度最長、鋼結構橋體最長、海底沉管隧道最長的跨海大橋，也是在「一國兩制」框架下、粵港澳三地首次合作建設的超大型跨海交通工程，被英國《衛報》譽為「現代世界七大奇蹟」之一。作為當今世界總體跨度最長、鋼結構橋體最長、海底沉管隧道最長的跨海大橋，也是公路建設史上技術最複雜、施工難度最大、工程規模最龐大的橋樑，港珠澳大橋的建設創下多項世界之最，從籌備到通車前後歷經15年，凝聚著上萬名建設者的智慧與心血。

港珠澳大橋旅遊正式向公眾開放。（羊城晚報，受訪者供圖）

15日上午10時40分，港珠澳大橋遊「首發團」遊客從珠海公路口岸出發，在旅遊檢查廳經邊檢、海關等部門驗核檢查後，在現場工作人員的帶領下排隊登上專線大巴，開啟140分鐘的港珠澳大橋遊。

試運營開通後，遊客可近距離遊覽「風帆」造型的九洲橋、「海豚」造型的江海橋、「中國結」造型的青州橋三座通航孔橋，還可能偶遇有「海上大熊貓」之稱的中華白海豚。遊客停留的藍海豚島採用「蠔貝」造型，吸收「騎樓」元素，擁有世界最大的海工清水混凝土建築群。

遊客登島遊覽藍海豚島，即東人工島。（羊城晚報）

遊客龔亞非是中山一家氣體公司的員工，港珠澳大橋修建期間，其公司有專案為之服務，龔亞非經常到珠海出差，深夜才回家，為此，妻子陳楚少不了「埋怨」：「忙什麼呀？」大橋旅遊試運營開通後，夫妻倆第一次上橋親身遊歷，站在展廳裡，這位丈夫「倍兒有面子」，他指著一張大橋海報說：「你看，我們也是間接為大橋服務的，這裡也有我們的汗水！」

港珠澳大橋管理局介紹，作為遊客駐足點的藍海豚島，本身是大橋工程結構的重要組成部分，承載著橋隧轉換、交通服務、應急救援、養護運維等基本功能。大橋旅遊開通既為藍海豚島賦予了新的活力，也給大橋安全運營帶來了新的挑戰。

導遊向遊客介紹大橋旅遊路線。（羊城晚報）

由於港珠澳大橋及藍海豚島位置較為特殊，位於粵港澳三地口岸之間，屬於口岸限定區域，與一般的「境內遊」不同，拱北海關已針對性擬定監管方案，珠海出入境邊防檢查總站已制定港珠澳大橋旅遊開發遊客進出口岸限定區域檢查監管辦法，嚴格落實監管職責，遊客需經口岸查驗准許方可進入。據悉，目前港珠澳大橋遊每日上島限額1200人，只能團進團出，參團遊覽大橋票價為298元（人民幣，下同）/人，試運營期間優惠期票價為198元/人，提前透過微信公眾號預訂可享受網絡預訂優惠價188元/人。《羊城晚報》記者透過訂票管道查詢到，從12月16日開始至12月24日，共計九日已全部約滿，25日也僅剩餘票一張。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

