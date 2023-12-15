港珠澳大橋遊｜人工島首日開通　下周班次爆滿　港人要「過六關」

港珠澳大橋通車5年以來，人工島首次對外開放。「港珠澳大橋遊」首個班次已於今早（15日）出發，《香港01》到港珠澳大橋珠海口岸視察，發現港人欲踏上人工島並不簡單，出入境香港至珠海到人工島，需要「過六關」共出入境六次。若連同乘坐金巴的35分鐘，即港人需要坐車過橋4次，「遊車河」共兩個多小時。



有內地旅客稱目睹海豚跳出海面，並對大橋讚不絕口，「是世界級的橋樑，為我們中國點讚！」亦有旅客透露，島上活動時間僅得40分鐘，不夠一小時，但他仍建議可登島感受大橋工程的了不起。



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登人工島須從大橋珠海口岸出發 車票售約200港元

自2018年港珠澳大橋通車以來，旅客雖然可乘坐金巴往返兩岸，卻不能踏足車窗外的人工島。隨著三地政府推動「大橋經濟」，旅客由即日起，在微信公眾號預購「港珠澳大橋遊」門票，便可乘車遊覽大橋，以及登上離香港最近的大橋人工島——藍海豚島。

據了解，旅客在登島前，車上提供講解服務，下車後可先在雕塑打卡，然後踏上120級階梯，可參觀大橋展廳，或到觀景平台360度欣賞大海及遠眺機場。而島上建有展廳，並放有施工模型、攝影作品等介紹港珠澳大橋，亦設有紀念品店及休憩區。

目前「港珠澳大橋遊」只限大橋珠海口岸出發，但港人只要憑有效回鄉證，毋須輸入內地手機號碼，便可在微信或親身到珠海口岸的售票窗口預購車票，成人票優惠價收188元人民幣（約208.5港元），相較原價便宜37%。惟旅客反應熱烈，未來10日的班次全已爆滿。

「港珠澳大橋遊」首班車於12月15日早上10時40分出發。（受訪者提供相片）

港人登島需「過六關」 遊大橋河兩個多小時

惟《香港01》今日到大橋珠海口岸觀察，發現港人若計劃登上人工島，原來要出入境珠海多次，除了需要通過中港兩地的關口外，原來往返人工島及珠海口岸，亦要再次過關及檢查行李，即先出境香港，再入境珠海，然後經過安檢及檢查證件到人工島，離開後須回珠海再做安檢，最後完成行程出境回港，即合共要「過六關」。

而「港珠澳大橋遊」全程約兩小時，來回車程便佔一小時。若連同乘坐金巴的35分鐘，即港人需要坐車過橋4次，在大橋上「遊車河」共兩個多小時。換言之，在香港機場便可眺望的人工島，港人卻要通過重重關卡，耗費大量時間才可登島，「這麼近，那麼遠」。

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杭州夫婦最先預訂車票︰為世界級橋樑感自豪

現場所見，首日出發的旅客全為內地人。其中來自杭州的張女士表示，在上個月得知「港珠澳大橋遊」即將推出後，便非常期待參加首發團，最終成為最先預訂首班10時40分出發車票的旅客，因此車票的尾號為001及002，更獲主辦方贈送禮物。

港珠澳大橋被內地喻為「新世界七大奇蹟」。為了踏足人工島，張女士與丈夫兩日前便乘坐火車到達珠海。她認為大橋對中國具有劃時代的意義，因此感到自豪︰「到了人工島我覺得真的很壯觀，是世界級的橋樑，為我們中國點讚！」

有旅客稱目睹海豚跳出海面

張女士並一直對旅程讚不絕口，指車票的價格便宜，工作人員熱情招待及送上禮品，導遊的講解亦相當詳細，甚至有旅客稱目睹海豚跳出海面。但她指，由於大部份旅客為長者，行動較不便，登島後情況有點混亂，考慮到「港珠澳大橋遊」剛推出，將來可繼續改善，對整個旅程評上9.5高分。

登島活動僅40分鐘︰就是個平台讓大家轉一圈

80多歲來自武漢的秦先生，已在珠海定居一段時間，今日一家三口坐上首班車踏足人工島。他表示早於多年前，已從新聞報道得知興建跨海大橋，因此他建議主辦方除了安排導遊講解外，亦可增設投影或錄像，讓旅客現場感受大橋及海底隧道的興建過程。「工程了不起，但人們可能不知道。」

但秦太反映登島需要來回過關兩次，接受人臉識別及檢查行李，相當麻煩；又透露島上活動的時間僅得40分鐘，並非官方所指的一小時，「就是個平台讓大家轉一圈。」不過她諒解安排的不周，認為現時只是試業階段，未來仍有空間改善。

問到未來會否再次踏足人工島，秦先生便為旅程評上9分，笑說年紀大不適合舟車勞頓。「不去了，我那個腿不行。但是沒去的人，我建議去一下。」