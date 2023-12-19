北上攻略｜大黃鴨12月20日「游」入深圳灣　展出至明年1月20日

今年6月，荷蘭藝術家霍夫曼創作的《橡皮鴨二重暢》時隔10年重歸香港進行為期9日的展覽巡遊。

據「深圳發布」消息，12月20日大黃鴨將游進深圳灣，展出至明年1月20日。近日，深圳已「滿城盡是大黃鴨」全城翹首以待。



十二月是深圳「全民創意活動月」，南山分會場8場活動重點之一的「深圳灣公共藝術季」於2023年12月20日—2024年3月20日在深圳人才樂園上演。本次深圳灣公共藝術季將引入荷蘭藝術家霍夫曼創作的「大黃鴨」，於2023年12月20日—2024年1月20日在深圳灣人才公園展出。

據悉，《Rubber Duck（大黃鴨）》是荷蘭國寶級藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼(Florentijn Hofman) 的代表作之一，也是爆款公共藝術作品。此外，深圳市民熟悉的萬像天地「抱抱象」和鹽田中央公園「大章魚」亦都出自霍夫曼之手。

+ 1

除大黃鴨外，11件國內外知名藝術作品也將來到深圳灣展出。其中，包含當代中國雕塑領軍人李象群的《G弦》、德國藝術家艾恩·克里斯蒂安·米勒的《泡泡 Bubble》以及中國著名藝術家陳志光的《戰》等，讓市民遊客切身感受藝術家們的無限想像。

深圳人才公園交通地址：

地鐵2/8號線後海站，從深圳灣萬象城通道往上走。需要預約才可以參與打卡互動活動，北門/西北門安檢進入。

