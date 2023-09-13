深圳抱抱象來自「大黃鴨之父」霍夫曼　他將攜手福田打造城市美學

據《深圳衛視》報道，近日，荷蘭著名藝術家、「大黃鴨之父」弗洛倫泰因·霍夫曼（Florentijn Hofman）再次來到深圳，在接受深圳衛視記者專訪時，霍夫曼直言真切感受到了「深圳速度」，並表示深圳藝術領域的創新和設計令他印象深刻。



弗洛倫泰因·霍夫曼接受深圳衛視專訪。（深圳衛視深視新聞）

由玩具產生靈感 產出眾多城市戶外公共藝術裝置

弗洛倫泰因·霍夫曼是一位荷蘭概念藝術家，擅長創作公共空間的巨大造型物，「跑遍」全世界的「大黃鴨」就是出自霍夫曼的設計，而且他的作品使用的特定材料，很多都是當地大眾化的材料，獨具意義和特色。

對深圳市民來說，對霍夫曼作品最深的印象，或許就是深圳萬象天地商場外牆的那隻巨型「抱抱象」。

不少人都好奇，這些巨大的城市戶外公共藝術裝置都是如何誕生的，霍夫曼向記者透露，他的靈感來源其實就是玩具，那些批量生產的玩具。

「我喜歡在動物中汲取靈感，運用抽象概念，以動物來比喻人類。同時，動物在古老的故事和童話故事中得到廣泛使用，它們身上承載著故事，我非常喜歡。」

霍夫曼回憶起在2000年互聯網出現，人們的聯繫更方便緊密，也可以做飛機去任何地方，因此讓他產生世界變小了的想法。

而「大黃鴨」的出現，也是源自這個想法。

「世界由水聯繫在一起，就像一個全球性的浴缸，而橡皮鴨正是洗澡的時候經常會看到的玩具，因此就成為了我的創作靈感。」

6月18日，其中一隻黃鴨進行告別巡遊，市民在星光大道觀賞和拍照。（張浩維攝）

親身感受到深圳日新月異的變化 霍夫曼開啟與深圳的合作

這些年來，霍夫曼曾先後多次到訪深圳，並親身感受到了深圳日新月異的變化。

「我真切感受到了『深圳速度』，大家都想要探索並在生活中獲得新的機會，我覺得這是我跟深圳之間的聯繫。」霍夫曼表示。

霍夫曼還向記者分享，他去了深圳市當代藝術與城市規劃館，發現裏面有很大的空間去展示當代藝術，這讓他印象非常深刻。

「深圳的藝術產業發展空間很大，在創新、設計等方面做得很好，也在為年輕人提供機會。」

霍夫曼參觀深圳市當代藝術與城市規劃館。（深圳衛視深視新聞）

此次霍夫曼來到深圳的重要目的，是與深圳市福田區簽訂了3年計劃，設計全新的公共藝術作品和城市標誌性地標。

霍夫曼透露，從「大黃鴨」在香港展出，就已經討論在深圳創作新作品的可能性。

據了解，於2022年正式啟動的福[+]計劃，以福田區為起始，並協同大灣區各個城市與國際接軌，發現城市美學、發展城市美學，打造灣區級的公共文化藝術空間、國家級的「城市主客廳」、世界級的文化藝術地標。

福[+]計劃以福田區為起始，並協同大灣區各個城市與國際接軌，打造灣區級的公共文化藝術空間、國家級的「城市主客廳」、世界級的文化藝術地標。（深圳衛視深視新聞）

2023年，福[+]計劃以「美學復興」為年度主題，引進並整合先進優秀國際合作資源，擴大城市美學影響力，激發全民參與度和創造性。

霍夫曼的加入，將會開拓福[+]計劃在公共藝術上的多元創造性，並帶來更加開闊的國際視野，而他本人，更是對與福[+]計劃的合作充滿期待。

霍夫曼加入福[+]計劃。（深圳衛視深視新聞）

「我覺得深圳未來在公共藝術等領域大有可為，我覺得未來也會經常往來深圳，對接下來在深圳的工作充滿了期待。期待未來可以和深圳在公共藝術領域不斷開拓、深化合作。」霍夫曼表示。