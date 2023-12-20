廣東今起天氣轉為晴冷　未來一周氣溫0℃線或突破嶺南　深圳最低7℃

上周末，由於強冷空氣影響，廣東氣溫出現斷崖式下跌。其中深圳福田在17日早上跌破10℃，僅錄得8.8℃。廣州韶關、清遠也迎來2023年入冬首場雪，山上銀裝素裹。

據「中國天氣網」消息，今日開始（12月20日）廣東將轉為晴冷天氣，中北部地區將有大範圍的低溫冰凍，其中明後兩天，粵北、珠江三角洲北部市縣早晨的最低氣溫或將只有0℃左右，當地民眾需做好防寒保暖工作。



根據廣東省氣像台預報，今日，粵西市縣分散小雨轉多雲，粵北市縣零星小雨轉多雲間晴，高寒山區早晨局部有冰凍（凍雨或雨夾雪）和霧；其餘市縣轉多雲間晴。最低氣溫：粵北及珠江三角洲北部市縣2～5℃，高寒山區零下3℃～1℃；南部市縣11～14℃，其餘市縣6～10℃。

廣州今日白天，陰天轉多雲，夜間晴間多雲；氣溫6~14℃；相對濕度60%～90%，吹和緩至清勁的偏北風。

明天，廣東大部分市縣晴間多雲。最低氣溫：粵北、珠江三角洲北部市縣0～4℃，高寒山區零下4～0℃；南部市縣9～13℃，其餘市縣5～8℃。

後天，廣東中北部市縣晴間多雲，南部市縣晴轉多雲為主。最低氣溫：粵北、珠江三角洲北部市縣零下1～3℃，高寒山區零下5～-1℃；南部沿海市縣7～12℃，其餘市縣3～6℃。

深圳本周末將跌破10℃

深圳天氣方面，今日晴天間多雲，天氣寒冷，氣溫10~16℃，北風3~4級，沿海、高地和海區陣風7級；相對濕度55%~75%。20-22日晴天間多雲，氣溫逐日下降，20日最低溫10℃左右，22日過程最低氣溫7 ℃左右；23日雲量增多，氣溫8-13 ℃；24-26日再漸轉睛天乾燥，晝夜溫差加大，白天氣溫逐步回升，早晚仍冷，最低氣溫8-9 ℃。

深圳天氣：20-22日晴天間多雲，氣溫逐日下降，20日最低溫10℃左右，22日過程最低氣溫7 ℃左右。（深圳天氣）

未來一周最低氣溫0℃線或突破嶺南

未來一周，冷氣團將如開閘放水一般傾瀉南下，廣東省將持續受冷空氣補充影響，晴冷「控場」氣溫持續偏低。在新一輪冷空氣補充影響下，最低氣溫0℃線甚至會突破南嶺，推進到廣東中北部地區。

今日起，氣溫將逐日下降，20-26日日最低氣溫持續在10℃以下，冷空氣影響期間伴隨7級左右最大陣風。同時，也要注意晴冷乾燥期間，晴空輻射可能導致晝夜溫差加大，公眾需關注臨近預警預報信息，繼續做好防寒保暖工作。

此外，昨日有傳「廣州下雪」，甚至一度登上微博熱搜。對此，昨日晚間「廣州天氣」微博帳號回應表示，昨日下午廣州中心城區最低氣溫為10℃左右，即便在廣州北部地區氣溫最低的地方也在5℃左右。遠達不到下雪條件，只是部分地方下了點雨而已。