北上好去處｜珠海長隆企鵝寶寶見面會　呆萌可愛現場歡樂巡遊

1月13日，以「為新生鵝起名，邂逅真企鵝」為主題的企鵝寶寶展在珠海長隆企鵝酒店拉開帷幕。在現場，4隻從2023年「企鵝幼兒園」成功「畢業」的帝企鵝寶寶獲得新「昵稱」。據悉，帝企鵝寶寶的名字來自全國網友，本次活動征集共收到超過500組名字。



在現場，帝企鵝寶寶們在展區內「翹首以待」著自己的新名字。編號225號的帝企鵝寶寶顏值非常高，牠是一名性格高冷的「鵝霸」，獲得了「龍珠」的昵稱，寓意「迎接龍年之際，在珠海出生的寶寶」；編號226號的帝企鵝寶寶性格較為「軟萌」，最喜歡和「龍珠」形影不離，牠的名字是「糯米」，因為中醫認為糯米性溫味甘，而226號性格溫和，與糯米的性質很相像；227號帝企鵝長得胖乎乎的，是4隻帝企鵝寶寶中換毛最快的一隻，牠還特別愛睡覺，保育員笑稱，「牠每天不是在睡覺，就是在睡覺的路上」，由此得名「（帝）心」，諧音「地心」，寓意「地心吸力鵝界紀錄保持者」；最後公布名字的是228號，牠特別陽光，喜歡與人互動，每天都要「一展歌喉」，牠的名字是「（帝）暖」 ，諧音「地暖」，意為討人喜歡的「小暖男」。

據悉，本次活動設立兩個企鵝展示區，寒帶展區分別生活著帝企鵝、白眉企鵝、阿德利企鵝；溫帶展示區生活著洪氏環企鵝、麥哲倫企鵝。市民遊客可以透過大落地玻璃，欣賞企鵝的泳姿，仿佛置身於神秘的南極世界。來自香港的呂小姐說，靜靜地看著企鵝們熱鬧熙攘的生活狀態，時而潛入水中暢遊，時而在岸邊相互打鬧嬉戲，感覺到了「寫意」。

此外，在企鵝酒店的外廣場，市民遊客還看到真企鵝的「歡樂巡遊」，浩浩蕩蕩的隊伍，整整齊齊的步伐，呆萌可愛的企鵝巡遊表演令大家忍俊不禁。長隆企鵝酒店相關負責人介紹，除了實地「觀展」，人們還可以觀看《淘淘歷險記之企鵝守護者》，這是長隆集團首部原創IP親子劇，曾榮獲2022年主題公園優秀演藝項目。