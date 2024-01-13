深圳將迎首條環形地鐵　15號線串聯前海南山寶安還經過「企鵝島」

深圳首條「環形」地鐵15號線，目前開工率已達88%，預計2028年建成通車，屆時將串聯起前海、南山和寶安中心，亦將成為唯一一條經過大鏟灣騰訊「企鵝島」的地鐵。



深圳地鐵15號線同樂車輛段的施工現場。（深圳衛視深視新聞）

據深圳衛視報道，地鐵15號線同樂車輛段的施工熱火朝天，同樂車輛段為定修段，與地鐵29號線一期工程停車場共址合建。採用「地面+地上」疊建方案，即地鐵15號線車輛段設置為地上一層，地鐵29號線一期工程停車場為地上二層。

同樂車輛段整體呈南北向佈置，用地面積約28.78公頃，包含運用庫、檢修庫、調機工程車庫、動調試驗間、洗車庫、綜合樓等17個單體建築。

深圳地鐵15號線線路圖。（深圳衛視深視新聞）

地鐵15號線全長32.2km，設站24座。其中換乘站18座，平均站間距1.34km，均為地下敷設。作為第五期建設規劃中的首條地鐵線路，也是串聯前海和南山、寶安中心區的首條環線線路，線路起自聽海路站，止於聽海路站。

地鐵15號線是西部發展軸上，關鍵交通走廊環形骨幹線路，承擔前海與南山、寶安中心的便捷聯繫功能，配套支撐西麗綜合交通樞紐建設。建成通車後，將提高南山科技園、後海、寶安老城區等片區軌道覆蓋服務水平，對蛇口、寶安中心區和未來科技城等重點片區的發展具有重要意義。