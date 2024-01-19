Costco深圳開業一周　仲唔知有免費巴士？即睇搭乘攻略及獨家貨品

Costco（開市客）超市深圳首間旗艦店於1月12日開業，「賓虚」的場面為人津津樂道，深圳為此增設多條直達巴士路線。到深圳Costco購物，除了入會優惠外，還有甚麼優惠？有哪些獨家產品及服務？必買清單是甚麼？快收藏這則購物攻略吧！



為了吸引及疏導港客，深圳巴士集團開設了共三條免費巴士專線直達深圳Costco。（網上圖片/當代中國授權）

3大免費巴士專線直達深圳Costco

深圳Costco位於深圳龍華區民治街道民達路68號，最近的地鐵站是4號線或6號線的紅山站，但仍需要步行一段路，不算太方便。

為了便利港人到深圳Costco，深圳提供3條免費的直達巴士路線。

在紅山地鐵站A1出口，有巴士專線H541A：

停靠站點：紅山地鐵站A1出口、開市客

服務時間：上行（從紅山站往開市客），每日9:00-20:00；下行 （從開市客往紅山地鐵站），每日09:30-20:30

車行間隔：每60分鐘一班

為了吸引及疏導港客，深圳巴士集團開設了共三條免費巴士專線直達深圳Costco。（網上圖片)

H541B線則由深圳北站東廣場公交站往返Costco。

停靠站點：深圳北站東廣場公交站、開市客

服務時間：上行（從深圳北站東廣場公交站往開市客），每日9:00-19:10；下行 （從開市客往深圳北站），每日09:30-20:30

車行間隔：每80分鐘一班

第三則是在福田口岸的「龍華文旅專線」A線。「龍華文旅專線」A線原為服務龍華區商圈及商場而開設的免費專線巴士，因為深圳Costco開業，「龍華文旅專線」A線新增「龍塘新村西」站點，直達龍華Cosco。這專線每逢周末及假日開行，農曆年間如常服務，至2月25日止。

深圳龍華文旅專線新增了「Costco開市客」站，方便港人北上購物。（深圳龍華/當代中國授權）

服務時間：2024年1月7日-2月25日 每周末及假日（含香港法定假期）

班車密度：30-40分鐘一班

停靠站點：福田口岸公交總站、崗厦村、惠鑫公寓②、紅山地鐵站、龍塘新村西 (直達Costco)、龍華實驗學校、龍華壹方城、龍華實驗學校、紅山地鐵站、惠鑫公寓②、福田口岸公交總站

支持多款信用卡、電子支付及現金付款

在深圳Costco購物，結賬時需要出示會員卡，支持的付款工具十分多。除了現金、支付寶、微信外，還可以用平安銀行Costco聯名信用卡、國內儲蓄卡、境外Visa信用卡及全球深圳Costco聯名卡。

快遞服務最快半日到港

購物太多的話，超市現場開設順豐速運服務站，提供深圳同城、及香港跨境快遞服務，當日或次日可運抵。場內設有順豐「深港半日達」的專櫃，承諾早上11時下單的話，當天下午可送抵香港。憑Costco開市客會員卡，可以享有運費8.8折。

值得注意的是，有3種食品不能帶過關，即是生鮮肉類、冷藏冷凍，以及含有肉蛋奶類商品的食品。

有代購群主分享在深圳Costco的又平又抵的必買產品。（港人北上＠小紅書/當代中國授權）

獨家產品/服務有哪些？

Costco有甚麼獨家產品或服務呢？

山姆超市主打匯集國際知名品牌，護膚品有DHC、Clinique；電器有Panasonic、STAUB；食品則有卡樂B、金師傅等。

而深圳Costco則主打生活用品，包括時令水果、烘焙美食、壽司等，亦有自有品牌Kirkland，提供大量的綠色、健康等生活理念的商品，保健品亦獲得非常多人推薦。

深圳Costco有不少健康的食品，有時令水果，自家品牌kirkland補健品，以及草莓熊都是Costco的賣點。（網上圖片/當代中國授權）

Costco特別有名牌手袋，是山姆超市沒有的。深圳Costco開業首天一共4款每款只有一個的Hermès（愛馬仕）包包，最貴的售價18萬多，開場即售罄。

據深圳Costco超市的工作人員說，開業僅16分鐘，所有名牌愛瑪仕包包即被人搶購一空，在超市買18萬的包包你試過嗎？（網上圖片/當代中國授權）

另一項山姆超市沒有的，就是驗眼及配眼鏡服務了。在深圳Costco場內，配備了「開市客光學眼鏡中心」，由專業驗光師和光學儀器為超市客人提供免費驗光（驗眼）眼務。此外，還有一個「聽力中心」，提供免費聽力測試。

深圳Costco配備了驗眼及配眼鏡的服務，又有驗聽力服務，都是深圳Costco獨有的服務。（網上圖片/當代中國授權）

深圳Costco的出現，令深圳的超市變得更多元化，港人北上消費又多一個選擇了。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：北上美食｜深圳潮汕牛肉火鍋必吃大盤點 這4間遠超八合里