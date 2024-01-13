Costco開業2萬蚊一箱茅台遭掃光　人潮守在倉庫門口爭搶士多啤梨

「排隊（進場）需要3個小時，請斟酌您的時間，不要耽誤到您的時間了。沒有聽錯，也不要生氣，明天再來也可以……」

時值上午11點半，深圳Costco開市客場外排隊處的工作人員拿着擴音喇叭，用略帶沙啞的嗓音向仍絡繹不絕前來的顧客重複着「溫馨提醒」。



此時，距離Costco正式開門迎客過去2個小時，等待進場的隊伍從室內停車場延伸到戶外廣場，大排長龍已經不足以形容現場的盛況。

網民有個詞用得很貼切：堪比「春運」。位於龍華的深圳Costco開市客開業首天有多火，可見一斑。

巧合的是，今天正好也是春運搶票大戰開始的第一天。在現場的深圳人，算得上是提前感受了一波春運，也提前感受了一波過年的熱鬧氣氛。

即睇超市Costco於深圳龍華開業第一天的狀況：（按圖了解）

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火！3小時進場，1小時買單

時間倒回到凌晨4點，第一批等待進場的深圳人已經就位。根據一名網民在社交媒體上的分享，他4:30分到達，現場已經至少有30多人在排隊了。7點左右，有抵達現場的朋友發來「前線戰報」，目測排隊人數已經增加到了2-300人。當我們8點出頭到達，已經是裏三層外三層，近千人的規模。

更誇張的是，在我們駐足的10分鐘裏，原本還比較空蕩的大半個停車場，一不留神就被激增的人流塞得滿滿當當。

看得出不少人是有備而來，小板凳、外置充電器那都只能算是基本操作，甚至還能看到瑜伽墊、U型枕……

從龍崗、坪山等跨區過來的有，從香港過來的更是不少。還有從廣州特意過來的，有一家人昨晚就從廣州開車來到深圳的，今早6點就開始排隊入場。

8點半正式開門迎客後不久，Costco便採取了限流措施。隊伍就這樣從二樓停車場，沿着樓梯下到了一樓的戶外廣場，繼續打起「蛇餅」，於是有了開篇一幕的壯觀景象。

再把視角切換到商場內部，隨着Costco碩大的標誌性購物車加入戰局，春運的味兒更濃了。

外邊「堵人」，裏邊開始「堵人」+「堵車」，尤其是生鮮區域，空着手走起來那都得側着身的程度。

一名用拖車運送巨型草莓熊玩偶的工作人員，從商場西端的倉庫到東端的貨架，正常情況下，目測5-10分鐘足矣。

但今天從他和同事的談話中，我聽到的是，花了近半小時。或許有誇張的成份，但親測人是真的多！

隨着時間推移，收銀區成了最「堵」的區域，雖然收銀通道不少，但每條都排起了近二十米長隊。

用數據說話或許來得更直觀。10點多時，龍華區工業和訊息化局商貿流通科有關負責人接受媒體採訪時透露，「入場超過4500人，仍有約3500人排隊等候進場。」

火，實在太火了！如果要用一句話來概括（如何用一句話勸退近兩天想去Costco的人）：「進場3小時，結賬1小時。」不得不發出靈魂拷問：難道都不用上班嗎？

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搶！茅台秒空，草莓頂流

凌晨4點就來排隊的人，究竟圖個甚麼呢？都說無利不起早，他們的目標大都一致：茅台。

價格為人民幣20499元一箱的2022年份53度茅台酒，由於限量供應且每人限購一箱，競爭可謂無比激烈，一位大哥凌晨5點就來排隊，最終還是沒搶到。

如果覺得在一個超市豪擲兩萬已經頗為瘋狂，那麼你一定是小看了深圳人「壕」的程度了。

4款不同規格，最貴價值18萬的「0配」愛馬仕手袋，開賣16分鐘就全部被搶光。

人氣頂流非「草莓」莫屬—— 399元/隻的中型迪士尼勞蘇熊公仔（內地稱草莓熊）和109元/盒的大草莓，其中勞蘇熊公仔開業20分鐘也被速速搶光。

整個商場裏，可謂「含莓量」極高，推車裏一隻熊，一到兩盒草莓，是不少人的標配，也是早進場吃到「頭啖湯」的象徵。

這兩個「爆款」，需要不斷補貨，從倉庫出來的路上，往往就被一搶而空。後邊甚至不少人直接在倉庫門口蹲守，倉門打開，工作人員剛推出來就直接開搶，主打一個先下手為強。

熱銷的產品還有海鮮、肉類、烘焙麵包等，由於臨近春節，商場還特別設置了年貨區。但當我發現有人的推車裏竟然放着一盆蝴蝶蘭年花時，我看不懂，但我大受震撼。

別的不說，深圳人的消費力真是槓槓的！但不得不再次發出靈魂拷問：怎麼有錢有閒的人那麼多，就不能多我一個？

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慕！Costco+山姆，龍華贏麻了

有人說，這一波，Costco贏麻了。來了就是深圳Mall，搞錢屬性拉滿。

其實，在正式開業之前，Costco就已經賺到了在深圳的第一桶金。作為倉儲式會員超市，Costco和山姆一樣，進場必須先辦理會員卡。

1月4日，在媒體見面會上，Costco中國大陸區總經理章曙藴在接受採訪時就透露，深圳龍華店會員註冊人數已超9萬人。若按照限時優惠會員價199元來估算，Costco深圳首店還沒開張，就已經賺了1791萬元。

而最新數據顯示，截至1月12日，Costco已開出超過13萬張會員卡，其中值得一提的是，約10%為香港人辦理。為此，龍華專門開設了兩條由福田口岸始發的「龍華文旅專線」免費接駁巴士，可直達Costco。

事實上，Costco也從來沒有隱藏自己「搞錢」的野心，把華南首店落子深圳，就是看中了深圳的收入、消費力、國際化程度。

Costco亞洲區總裁張嗣漢此前接受媒體採訪時曾表示，「開店挑選的標準是一線與新一線城市，收入、消費力、國際化程度是首要考慮的要素。深圳剛好有合適的地點，而且有會員店品牌業績Top1的商場就在深圳，因此想在華南試水。」

對於大力推動「首店經濟」，把國際消費中心城市作為發展目標的深圳，國際商業巨頭在深圳佈局越多，自然是越高興的，這是註定是一場雙贏。

對於Costco而言，深圳則充滿着機遇和挑戰。

張嗣漢提到的「會員店品牌業績Top1的商場」，就是山姆福田店。有意思的是，深圳Costco 4公里之外，就是山姆龍華店，大有兩大倉儲式會員超市巨頭正面硬剛的態勢。

巨頭打架，一般人當然管不着，也沒必要操那個心，但選擇變多了，又或者巨頭們打起價格戰，把商品價格都打下來，那就是實實在在的好處了。所以也有人說，這一次，真正贏麻的，是龍華和龍華人。畢竟除了4公里外有山姆龍華店，Costco的5公里範圍內，還有盒馬、人人樂、天虹等連鎖超市，龍華人大概都要犯選擇困難症了吧，簡直不要太幸福。

被Costco和山姆這兩大國際商業巨頭同時相中，也足見龍華這片消費流量之地的含金量。數據顯示，2023年1至10月，龍華區社會消費品零售總額實現1093.48億元，按年增長6.4%。

2023年，在龍華區的鼓勵下，單單壹方天地購物中心就引入幾十家首店。同年10月，以60萬平方米龍華壹方天地等新潮商圈為重點的龍華超級商圈，還被劃定為7個全國引領級商圈之一。

都說深圳人是「無 Mall 愁」，龍華那可是在家門口吃喝玩樂不用愁！羨慕了！

最後附上開市客打卡攻略，但真心建議錯峰前往！聽勸！

📍打卡攻略



地點：COSTCO 開市客(深圳店)

營業時間： 9:00-21:00

交通出行： 抵達紅山地鐵站公交站台、深圳北站東廣場公交站台後，市民朋友可直接搭乘接駁車前往Costco（開市客）深圳店。同時，建議市民朋友實時查看路況訊息，錯峰出行。

停車指引： 因Costco開市客（深圳店）停車場（如下圖P1，下文字母P均表示停車場）泊位有限，周邊設置了3個停車場（P2、P3、P4）供市民停放車輛。確有出行需求的市民朋友，可參考以下指引：



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