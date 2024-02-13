港珠澳單日客流超13萬人次破紀錄　｢港車北上｣8000輛次通關創新高

據《人民日報》報道，2月12日正月初三，港珠澳大橋珠海公路口岸持續迎接客流高峰。港珠澳大橋邊檢站數據顯示，當日該站查驗入境客流超13萬人次，刷新去年中秋國慶期間創下的單日11.5萬人次最高紀錄。其中，香港單牌車數量首次超過單日8000輛次，創「港車北上」實施以來新高。



珠海邊檢總站統計數據，2月12日，該總站共查驗出入境客流量61萬人次，車流量2.7萬輛次，分別年增122.23%和147.91%，年比2019年增長1.83%及161.19% 。其中港珠澳大橋口岸出入境客流量13.16萬人次，橫琴口岸8.2萬人次，同創歷史新高。

港澳居民北上廣東、內地居民南下遊港澳，構成出入境客流主力，跨境出行成為粵港澳大灣區和橫琴粵澳深度合作區群眾龍年春節的重要活動，「雙區」融合發展顯示出強勁動力。

運輸署今早約11時表示，港珠澳大橋香港口岸非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境。（梁鵬威攝）

港珠澳大橋「一橋連三地」，一直是港澳居民春節期間入出內地的熱門通道。數據顯示，2月10日至12日期間，經口岸出入境旅客達31萬人次、車輛達4.1萬輛次，較去年春節同期成長520%及240%；口岸入境旅客總數達18.4萬人次，入境車輛達2.4萬輛次，分別是出境方向的1.46倍和1.40倍。其中港澳居民數超過19萬人次，佔總客流量超6成。

值得注意的是，此次農曆新年假期是「澳車北上」「港車北上」正式實施後的首個春節長假，在「北上」消費潮的帶動下，「人車自由行」「一車滿往返」的自駕通關模式成為港澳居民出遊首選方式之一。2月12日，超過1.2萬輛次港澳單車經口岸出入境，佔客車通關總量超七成，成為推高口岸客流峰值的最主要因素之一。

港珠澳大橋出入境客流創新高單日超13萬人次。（央視新聞）

另據邊檢站介紹，較節前相比，春節期間口岸客流車流高峰時段更長，峰值更高。自2月10日以來，口岸各場地高峰首尾相連，同時疊加，整體高峰時間長達17小時，最高峰時段口岸客流量超每小時9000人次，車流超每小時1100輛次。受港澳新春活動影響，夜間經珠海口岸返程的「港澳遊」旅客增加明顯，客流「深夜高峰」成為口岸節慶新特色。

邊檢部門提醒，大年初一至初三，初四是港澳春節假期最後一日，預計口岸將出現集中出境高峰，建議廣大港澳車主和旅客及時關注口岸交通狀況，合理安排出行時間，錯峰出行。