港珠澳大橋全年客車通車量創新高　港澳單牌車進出境140萬輛次

2024年1月1日，拱北海關對外發布公告，「澳車北上」、「港車北上」政策落地實施一周年，經港珠澳大橋口岸進出境港澳客車數量大幅增加。根據統計，2023年經大橋口岸進出境客車超268萬輛，年增1.35倍，與2019年相比成長2.45倍，其中港澳單牌車近140萬輛次，佔比超過50%。



數據顯示，一年來，經港珠澳大橋口岸通關的澳門單牌車數量持續攀升，「澳車北上」政策落地首月為0.7萬輛次，到第12個月，口岸通關的澳門單牌車已超12萬輛次，單月通關量增加16倍。同時，進出境澳門單牌車累計數量記錄加速刷新，突破50萬輛次用時7個月，從50萬輛次到突破100萬輛次用時僅4個月。

據通報，7月1日「港車北上」政策落地後，香港單牌車通關數量也呈現逐月增加態勢，通關第6個月達9.5萬輛次，與首月相比增長近13倍。尤其元旦假期，2023年12月30日、31日兩日，經大橋口岸通行港澳單牌車超1.7萬輛次，佔口岸通關客車總量近七成，成為口岸通行主力軍。

隨著「港澳車北上」的政策相繼落地，粵港澳大灣區軟、硬體的進一步聯通，為港澳居民北上消費、遊玩提供了更多便利性條件，粵港澳大灣區「一小時生活圈」基本形成。如今，「一腳油逛粵」「一車滿返程」，讓港澳居民的生活方式變得豐富多元，也帶動了灣區消費場景、消費業態持續擴容，為粵港澳三地融合打開了更為廣闊的發展空間。