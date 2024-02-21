北上好去處｜廣州文化公園「元宵燈會」亮燈　春花燈彩共生輝

2月21日晚，廣州文化公園2024年「元宵燈會」正式亮燈。本次「元宵燈會」以「活力灣區，新彩廣州」為主題，亮燈時間為2月21日（正月十二）至2月24日（元宵節）晚。作為迎春花會的壓軸重頭戲，本次「元宵燈會」的主題花燈融入時花造景，春花燈彩共生輝，營造「月上柳梢頭，人約黃昏後」的唯美浪漫。



廣州文化公園「元宵燈會」亮燈。（羊城晚報）

亮點1：「龍」年花燈創新高

本屆「元宵燈會」巧妙融入「龍」的生肖元素，運用園林布置手法營造出「龍騰盛世，活力廣州」的意境。燈組多達40組，數量和規模為近年之最。

其中，正門牌樓「春滿人間龍獻瑞」燈組融入龍角、舞獅、鞭炮等元素。「龍門」跨度12米，採用龍角造型，顯得萌趣生動，寓意喜登龍門，金榜題名。

燈組「雙龍獻瑞」氣勢恢宏，雙龍各長15米，在花海和祥雲中揮舞著龍爪，騰空而起，威武霸氣。

中心廣場「龍鳳呈祥」則採用紅棉、宮燈、龍鳳等造型，花燈融合，打造出燈會年味最濃的一個景組。

除了生肖龍年，燈會還採用過年習俗、象棋文化等題材，打造出「金獅鬧春」「吉祥如意」「棋城傳奇」「AI對弈」等多組展現「多彩廣州」文化魅力的燈組。

廣州文化公園「元宵燈會」亮燈。（羊城晚報）

亮點2：詩詞花燈顯浪漫

廣州作為「詩詞之都」，詩詞自然也成為燈會布置的重要元素。文化公園2024年「元宵燈會」的一個亮點是在西南廣場、文明苑、西關苑等場地布置詩詞燈，體現出古典和浪漫的結合。

一串串詩句臨空而下，點綴在樹梢枝頭，光影交織，覽盡人間燈火；遊人仰首品詩時，仿佛穿越時空與古人對話，整體洋溢著詩情畫意，呈現「人間煙火情，詩意廣州城」的人文氛圍。

廣州文化公園「元宵燈會」亮燈。（羊城晚報）

亮點3：聲光動感展創意

今年燈會廣泛使用節能環保材料，並且使用了「聲」「光」「動」技術，將燈組無縫融入公園的水景、樹景中，營造出火樹銀花、光影璀璨的效果。

其中，「春滿人間龍獻瑞」燈組的花朵將呈現從含苞待放到爭相怒放的動態；大宮燈「龍鳳呈祥」將以走馬形式呈現廣州美景，其中龍燈的「龍頭」轉動；「雙龍獻瑞」燈組龍爪揮動，「吉祥如意」燈組中彩蝶雙翅徐徐扇動；「粵音縈繞」燈組在花叢中展示「旦」「生」「醜」等粵劇角色，同時燈組還配以播放經典粵劇音樂，寓意「南國紅豆」粵韻悠揚，餘音嫋嫋。

廣州文化公園「元宵燈會」亮燈。（羊城晚報）

文化公園2024年「元宵燈會」舉辦期間，文化公園還舉辦燈謎會、粵語講古、象棋表演、新春書畫展等豐富活動。