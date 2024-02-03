深圳過春節好選擇！福田「節日大道」有巡遊有花燈還有龍寶寶？

1月20日，在龍年的到來之際，福運興「龍」——龍年吉祥物跨年展在深圳節日大道正式開展。本次展覽於1月20日到3月10日持續開展，可愛的節日龍寶寶將陪伴廣大市民朋友度過一個「活力滿滿」的龍年春節。



此外，以「節日大道」為主要場地，福田2024年春節系列活動「龍」重登場，新春主題燈光秀、龍寶福獅慶新春巡遊、城市愛心餃子嘉年華，更將有各式各樣的優惠吸引大家新春相聚福田過節。



本次活動在主展場深圳福田星河COCO Park的商場內外都設立龍年吉祥物氛圍裝置，也和領展中心城、皇庭廣場等福田中心區核心商圈深度合作，讓龍年吉祥物不僅在出現在深圳節日大道大屏，也在街頭巷尾變成長椅、搖搖椅、互動裝飾盒陪伴在市民身邊，和市民互動。

此次福運興「龍」——龍年吉祥物跨年展展覽期間，節日大道周邊商圈同步開啓2024新春嘉年華，助力節日大道打造灣區時尚消費文旅核心區，市民可以在各大商圈獲得品牌門店消費折扣、活動滿減等新春消費福利。

福田區將舉辦「灣區有福 Full My Year」：派送商圈利是

僅佔深圳4％面積的福田擁有深圳密度最高的商圈，即日起至2月24日福田將開展「灣區有福 Full My Year」2024新春促消費系列活動，聯動轄區主流商圈、餐飲、酒店等，推出各類豐富多樣切實優惠的產品和活動。網紅餐飲＋休閒娛樂、藝文展覽＋生活美學，在福田商圈開啟吃喝玩樂一站式新春遊玩。

福田還將結合「五園聯通」打造游購娛、吃住行定製化新春遊玩路線，聯通自然與都市、公園與商圈，為市民遊客營造親自然、無邊界的消費環境。同時，派送商圈「利是」包含滿減折扣、超值團券、精品秒殺、福利券、禮品券等。

灣區有福 Full My Year將祭出各種不同的優惠。（網絡圖片）

深圳節日大道初五將辦新春巡遊：龍寶福獅慶新春

大年初五（2月14日）「龍寶福獅慶新春巡遊」將在深圳節日大道開啓，福氣家族方陣、迎財神主題方陣、國潮漢服方陣、魔術小丑方陣……19組巡遊方陣與市民朋友們共慶新春佳節。

大年初五（2月14日）「龍寶福獅慶新春巡遊」將在深圳節日大道開啓，福氣家族方陣、迎財神主題方陣、國潮漢服方陣、魔術小丑方陣……19組巡遊方陣與市民朋友們共慶新春佳節。（深圳新聞網）

新春樓宇燈光表演

另外除夕（2月9日）至大年初八（2月17日）福田中心區將開啓新春樓宇燈光表演千燈啓明、流光溢彩。本次將放送「龍年主題春節特別版＋輝煌新時代」，充分釋放屬於深圳的獨特魅力。

燈光表演時間：除夕（2月9日）至大年初八（2月17日）開始亮燈，每晚三場，亮燈時間為：19:00、20:00、21:00；每次亮燈時間約20分鐘。可視情況增加播放場次。

2024年城市愛心餃子嘉年華

福田區關愛來深建設者迎新春餃子宴活動已連續成功舉辦十九屆，今年的城市愛心餃子嘉年華將於大年初五在卓悅中心中央大街舉行。現場設置「福氣、福潮、福鷺福餃、福家」五大區域，邀請市民遊客逛市集、品「福餃」、包「福餃」、體驗新春習俗、參與互動遊戲、開展創意打卡。

深港同慶跨境游

春節期間，福田將聯動轄區旅行社結合新春期間兩地文旅活動，針對不同受眾人群推出香港2－3天精品旅行團，針對來福田的港人港客定向推介新春旅遊資訊定制專屬city walk線路。

福田還將與香港社會組織聯動組織香港漢服愛好者在元宵節期間著漢服打卡福田，乘坐紅胖子旅遊觀光巴士遊覽福田特色路線。同時還將公開面向香港徵集150名港人幸運兒參與福田村、下沙村、水圍村舉辦的圍村盆菜宴，實地感受福田純正圍村文化，共慶歡樂春節。

萬人圍坐吃大盆菜，已成為福田區下沙村的獨特風景。（來源：「晶報」APP）

「深圳節日大道」如何打造「過節IP」？

深圳節日大道，就是以節日之名，以公共空間藝術展示為亮點，打造大大小小的各種節慶活動，營造「周周有活動，季季有主題，全年都精彩」的都市商圈文化氛圍。

「節日大道」地處深圳CBD、東至彩田路，西及民田路，橫貫城市中軸線，兩側分佈著卓悅中心、領展中心城、皇庭廣場等6大購物中心，約200萬平米商業綜合體，環繞著大中華國際交易廣場、深圳會展中心、平安金融中心等地標建築，以及麗思卡爾頓酒店、柏悅酒店、四季酒店等星級酒店。可以說，她覆蓋了福田最主要的商圈、CBD商務叢集、文化場地、城市公園、高端住宅以及各類城市特色空間。

深圳節日大道，就是以節日之名，以公共空間藝術展示為亮點，打造大大小小的各種節慶活動，營造「周周有活動，季季有主題，全年都精彩」的都市商圈文化氛圍。（網絡圖片）

在深圳節日大道和街區各大商圈聯動下，一系列活動的效果慢慢顯現。包括「福田咖啡生活消費節」「福田夜八點」「港·潮流」購物節、歡樂過大年、全城熱愛青年潮流計畫、雲上星空音樂會等。這張貫穿全年的「單子」拉下來，既帶旺了各大商圈的人氣，也為市民帶來可觸可感的文化福利。

其中，最「出圈」的是2023年11月25日舉辦的「第六屆深圳非遺周主會場暨四海一家大巡遊」。活動彙集了深圳龍獅、福田影偶、沙頭角魚燈舞、深圳辛氏雜技等本土非遺以及國家級非遺麒麟舞、惠州博羅龍華大鼓、潮汕英歌舞等十數項非遺方陣，共計2000名來自大灣區及世界各地的演職人員，與超10萬市民同樂，帶動了周邊主要商業綜合體客流突破67萬人次、單日銷售額超3000萬元。

為點燃節慶活動氛圍，為城市注入潮流元素，深圳節日大道還會不定期邀請獨立藝術家、知名IP助陣。譬如，獨立藝術家李成龍設計創作的福兔奧莉，曾引爆節日大道打卡人流超200萬人次，全網內容曝光量超1321萬，總傳播量超400萬，成為2023春節深圳話題度最高的網紅形象。

據了解，2023年1至6月，「深圳節日大道」6大購物中心銷售額實現39.3億元，同比增長24.83%，人流量累計達到6746.2萬人次、同比增長48.86%。

未來，福田將以深圳節日大道為核心，建成街區氛圍濃郁的「網紅大道」、文化活動豐富多彩的「文藝大道」、商業繁榮的「消費大道」、營運機制創新的「創新大道」，把深圳節日大道打造成世界級景觀和粵港澳大灣區時尚文旅消費目的地、深圳國際消費中心核心區。