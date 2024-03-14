非法吸收巨額資金後外逃11年　「紅通」疑犯自印尼被押解回國

公安部「獵狐行動」工作組周四（14日）上午成功將涉嫌非法吸收公眾存款犯罪、外逃11年之久的紅通犯罪嫌疑人劉某龍自印尼押解回中國。



劉某龍被指在2010年4月至2012年12月間在未經監管部門批準、不具備合法資質的情況下，以投資為名、高息為餌，向社會公眾非法吸收巨額資金，造成巨額經濟損失。劉在2013年初潛逃至印尼。同年3月，內蒙古自治區準格爾旗公安局對劉某龍立案偵查；6月，準格爾旗人民檢察院對劉某龍批准逮捕。

劉某龍被押解回國。（央視新聞）

自2014年「獵狐行動」展開，中國警方即將劉某龍列為重點追逃對象。同年11月，國際刑警組織對劉某龍發布紅色通報。這10年期間，中國警方與印尼執法部門就案件持續深化執法合作，鍥而不舍追查劉某龍藏匿地點。

今年2月，印尼執法部門將劉某龍抓獲，隨後在中國駐印尼使館大力支持下，劉最終被遣返回國。「獵狐行動」辦公室負責人表示，疑犯成功到案，再次彰顯了無論外逃經濟犯罪嫌疑人跑多遠、逃多久、藏多深，公安機關都將「一追到底」的堅定決心。同時，公安機關正告外逃經濟犯罪嫌疑人，法網恢恢，疏而不漏，世上沒有法外之地，主動回國投案才是唯一正確出路。