涉貪23億　中銀開平支行原行長、「紅通人員」許國俊一審判無期

周三（13日），廣東省江門市中級人民法院對中國銀行開平支行原行長許國俊貪污、挪用公款案進行公開宣判，以貪污罪、挪用公款罪數罪並罰對被告許國俊決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對犯罪所得及其孳息予以追繳。許服從法院判決，不上訴。據悉，許國俊於2001年畏罪潛逃，2002年被國際刑警組織發布國際紅色通報，2021年被從美國強制遣返回國。



經審理查明，被告許國俊在1993年至2001年利用擔任中國銀行開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務便利，夥同許超凡、余振東等人，採用辦理虛假貸款套取銀行資金、佔用公司正常還貸資金或直接轉款等手段貪污公款美元6221.73萬餘元、港元3.63億餘元、德國馬克146.1萬餘元，共計折合人民幣9億餘元；挪用公款人民幣3.55億餘元、港元2000萬元、美元1.26億餘元，共計折合人民幣14億餘元。

法院認為，被告行為構成貪污罪、挪用公款罪，貪污數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，挪用公款數額巨大。鑒於許國俊到案後如實供述自己的罪行，認罪悔罪，依法可對其從輕處罰，法院遂作出上述判決。