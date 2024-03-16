「港生」畢業直接內地就業　北京清華招聘會首設「港澳台生」專區

內地進入求職季節，知名高校北京清華大學舉行年度規模最大校園招聘會，內媒發現，不少用人單位攤位前特意標出了「港澳台學生」等字樣。校方指，該校首次設立港澳台生和國際學生招聘專區，其中有近180家用人單位為港澳台學生提供就業職缺。



北京清華大學「2024屆畢業生大型就業洽談會」3月15日正式開啟。內媒《澎湃新聞》報道，該校今年預計全日制內地學生畢業約9300人，擬參加就業約5500人。目前，已獲得至少1個錄用通知或是已簽約的人數，已達到擬就業畢業生的近8成。

據悉，今次清華2024屆畢業生大型就業洽談會共有內地29個省市自治區、430多家的用人單位，帶來了上萬個招聘職位，行業涵蓋國防科工、製造業、能源業等重點領域。

北京清華大學今年校園招聘會，首次設立了「港澳台生」和「國際學生」招聘專區。（視覺中國）

報道指稱，雖然大部分用人單位的招聘攤位中都標明，既招碩博畢業生，也招本科畢業生，但實際來到招聘現場的，以即將面臨畢業求職的碩博生居多，本科生較少。到現場進行求職諮詢的，也有不少是明後年才畢業的學子，為畢業求職提前做準備。

而在招聘會現場，不少用人單位攤位前特意標出了「港澳台學生」、「歡迎國際學生」等字樣。清華大學學生職業發展指導中心副主任潘瑞浩介紹，隨著清華國際化辦學的發展，清華國際學生的體量也越來越大；該校已連續第7年向用人單位大力推介港澳台學生和國際學生。

「此次就業洽談會，我們首次設立了港澳台生和國際學生招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位，近140家用人單位為國際學生提供就業崗位」，潘瑞浩說道，清華近期還推出了多語種一對一職業諮詢服務，70多位諮詢師為國際學生提供中、英、日等多語種職業諮詢。

此外，清華也採取了多項改革創新措施，包括首次設立西部、東北招聘專場，邀請內地西部、東北地區170多家單位來校招聘，其中青海、甘肅、雲南、遼寧、黑龍江、內蒙古等11個省份的地方組織人社部門還專程帶隊組團入校招聘。