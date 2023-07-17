科大廣州首批本科招收港澳台生12人　港生望在AI科技領域獲得發展

「我們終於等來了首屆本科生。」香港科技大學（廣州）（下稱「港科大（廣州）」）校長倪明選如是說。

據悉，今年港科大（廣州）在內地的廣東、四川、河南、山東4個省份共錄取125名本科生，全部在提前批、依據高考分數錄取，不設綜合評價；此外還錄取了12名港澳台學生以及3名國際學生。

7月15日，港科大（廣州）首批本科錄取通知書發出，充滿設計感與巧思的通知書如一葉扁舟，承載著學校與學子共同的夢想於此揚帆起航。



港科大（廣州）首屆本科生錄取通知書設計延續了香港科技大學標誌性的藍色與金色，命名為《初見》，既是學校與新生最初的聯結，也呼應著學校對首屆本科學子的偏愛與期待。打開通知書禮盒後，學子親自動手後即可完整呈現紅鳥廣場等元素，頗具觀賞性。

「今年錄取了140名本科生，但全校的老師比本科生還多。只要你想，老師的大門永遠向你敞開。」15日，倪明選在港科大（廣州）舉行的第一批本科錄取通知書頒發儀式上表示，自創立以來，學校的目標便是對內地高校的教學模式進行改革，培養一批具有創新精神的人才，如今迎來了創校後首屆本科生，將盡全力為學子提供優質的教育資源和更多的交流機會。

科大廣州今年首次招收本科學生。（羊城晚報）

錄取通知書頒發儀式現場，來自廣東省以及港澳台地區的7名學子在老師和家長的見證下從倪明選手中接過嶄新的錄取通知書，正式成為港科大（廣州）的一員。他們還在台上與倪明選展開了一系列提問交流，暢談心中對大學生活的想像。

由於今年在內地4省份招錄學生均為理科生（或選科為物理），港科大（廣州）在專注於理科攻堅的同時如何提升學生人文素養成為大家關心的問題。對此，倪明選表示，學校會為大一大二學生開展通識教育課程，不定期邀請教授前來開展講座，「若邀請學校的老師，我會請他們講講自己的心路歷程，不要講專業領域知識。」

為什麼選擇港科大（廣州）？來自香港的歐韻曦提到了幾個關鍵詞：教學理念、校園環境以及地理優勢。在她看來，粵港澳大灣區有著良好的發展前景，能夠融合各方優勢，成為科技創新的中心，同樣來自香港的梁宇軒也表示，港科大（廣州）重視科研創新，自己對人工智能領域的興趣能在此得到發展。

港科大（廣州）首年本科招生即開設「直博班」，以本博的貫通式培養，為有志於從事前沿科學研究和科技創新的優秀學子提供最優質的教育資源和學業保障。本屆直博班學生、來自佛山市南海區石門中學的徐畫在接受採訪時表示，內心激動的同時亦感到有種責任，希望在大學完備自己的知識體係並拓展興趣愛好，與港科大（廣州）共同成長。

報考一所並無前人經驗可參考的新學校，是否有所顧慮？徐畫表示，最開始難免有些擔心，但通過校園開放日等更多渠道進一步了解，尤其是與學校老師面對面交談後，認為港科大（廣州）有實力和能力實現已勾畫的藍圖，自己對此充滿信心。

據悉，港科大（廣州）本科招生範圍明年將擴大至全國，計劃招收250名內地高考生，相比今年招收人數翻倍。