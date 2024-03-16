影片曝光｜福建海警金門巡查霸氣喊話：請通報你船來此海域的目的

2月14日大陸漁艇在台灣金門海域翻覆，4人落海，致2死2生。福建海警3月15日組成艦艇編隊，在金門附近海域依法開展執法巡查。日前，央視旗下的微信公眾號《玉淵譚天》公布海警巡查的畫面。



影片中可以看到3月15日，中國福建海警位金門附近海域依法開展執法巡查，現場霸氣喊話，「我是中國海警，請通報你船出發港、目的港和來此海域的目的」。



據「中國海警」消息，福建海警周五（15日）位金門附近海域依法開展執法巡查，「為維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國海警將持續加強執法巡查。」

據了解，福建海警3月15日以艦艇編隊方式，到金門海域開展執法，從航跡圖可以顯示，大陸海警船的巡查範圍已經進入台方「禁止、限制水域。《玉淵譚天》發文解讀，這傳遞了兩個訊號：「其一是，根本沒有什麼台當局所謂的「禁止、限制水域」；其二是，這反映了中國海警維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的能力與決心。」

台灣官方公布的禁制水域圖，圖中藍線為限制水域，紅線為禁止水域。（台灣陸委會）

據「中國海警」消息，福建海警周五（15日）位金門附近海域依法開展執法巡查。（中國海警）

《玉淵譚天》更稱，對比第一次發布的新聞稿，後兩次新聞稿中海警展開執法巡查的具體地點，從「廈金海域」變成了「金門附近海域」。廈金海域涵蓋的範圍更廣，包括了金門附近海域，新聞稿的變化代表了中方巡查的重點發生了變化——相比於廈門附近，現在，我們巡查的重點放在了金門附近海域。

而這一轉變，傳遞了兩個訊號：其一是，根本沒有什麼台當局所謂的「禁止、限制水域」。海警在發布消息時，也發布了一張標註著地理資訊的圖片：福建海警距離金門西南約3.2海浬（5926.4公尺），金門南方「禁止水域」是8000米，「限制水域」是8000至10000米。可以推定，福建海警進入了所謂「禁止、限制水域」。

《玉淵譚天》表示，這反映了中國海警維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的能力與決心。文章說，一個值得注意的細節是，海警2202艦和2203艦，參與了這項執法巡查活動。

海警2202艦和2203艦，參與了這項執法巡查活動。（網絡圖片）

文中指出，這兩艘艦艇都是由海軍軍艦退役後改裝的，雖然拆除掉大口徑的火砲，但保留下的小口徑火砲仍然足以應付海盜或犯罪分子。更重要的是，由退役軍艦改裝的海警船船體強度更高，航速更快，船上對抗電磁信號幹擾的設備也會保留下來一些，這就讓2202艦和2203艦能夠應對更多海上的突發險情。

據此前報道，2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海。4人先後被救起，其中2人送院搶救後不治，兩岸就此事件協商未果。

福建海警局2月18日表示，將強化海上執法力量，在廈金海域進行常態化執法巡查行動。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決支持大陸海警部門在廈金海域進行常態化執法巡查行動。

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再有大陸漁船在金門附近沈沒

此外，台灣國家搜救指揮中心3月14日接獲報案，一艘中國大陸漁船「閩龍漁61222」於金門西南15浬處自翻沉沒，船上6名陸籍船員落海，兩岸共同出動救援。

大陸籍漁船「閩龍漁61222」今早在金門東碇島西南1.1浬沈沒，船上6名陸籍船員落海，2死2獲救2人仍失蹤。（聯合新聞網）

目前陸方救起2人，並在東碇島附近尋獲2具遺體，仍有2人失蹤。央視報道指出，初步判定漁船為觸礁沉沒，具體情況還需進一步調查。