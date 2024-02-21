陸艇金門翻覆｜2生還漁民流淚回憶：船隻被台方頂翻　鑽入水逃生

2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇「越界」捕魚，金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海。4人先後被救起，其中2人送院搶救後不治，2名生還。



昨日（20日），2名陸籍生還者已搭乘當日下午4時30分的「小三通」船班，在陸方陪同下返回大陸。回到福建的2位漁民在接受央視新媒體「玉淵譚天」採訪時，流淚回憶當日情況稱，仍心有餘悸，並對台方粗暴對待大陸漁船表示「太失望了」。



倖存的王姓、徐姓生還者回憶起當日場景，不由留下眼淚。徐姓漁民描述事發經過稱，當日中午12點多駕駛漁艇出海，12點50分時看到台灣「海巡署」艦艇，但沒想到台方會直接衝向他們。

徐姓漁民說：「我們自己船怎麼可能翻掉？哪怕開急轉彎也翻不掉，要被撞才會翻掉。」他表示，被台方艦艇衝撞頂翻後，他們鑽入水中逃生又出來，但4個人只有2人上岸。

對於兩岸漁民在該海域打漁，徐姓漁民稱，「我們沒對他們怎麼樣，他們以前到我們這來，我們對他們很好，這次他們對我們這樣，太失望了。」他表示，現在安全回到大陸非常開心，感謝大家想盡一切方法帶他們回家。

「陸艇蛇形拒檢逃逸」台海巡署未錄影蒐證

昨晚，台灣海巡署稱，由於事發突然歷時僅5分鐘，因此海上追逐時未能全程錄影。新聞稿解釋稱，因涉事大陸漁船當時蛇行拒檢逃逸，執法過程在高速追逐狀況下進行，船身多次接觸，過程也受海浪影響劇烈晃動，負責蒐證的海巡人員當時需高度專注維持平衡，並準備強靠登檢狀況下，未能即時拿取蒐證器材進行蒐證。

大陸代表拒簽「遣返證書」：我們不能簽

另據台媒昨日報道，2名生還漁民在大陸相關單位代表陪同下於昨日抵達水頭碼頭，搭乘「小三通」船隻返回大陸。台灣「海巡署」為安撫2人情緒，為兩人置辦一套全新衣褲、鞋子、皮帶等。面對台媒，2人表示「能回家很開心」，但下次不想再來金門。對能回家以及各種幫助則簡單點頭表示感謝。

在返回大陸的船上，出發前台方代表拿出「遣返人員證書」要求大陸代表簽署，遭到陸方代表拒絕，直言「這個我們不能簽」，台方人員只能將文件收起，雙方代表握手。