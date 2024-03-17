全球首宗！中國醫生成功將豬肝移植入人體　未見排斥反應

空軍軍醫大學西京醫院周四（14日）宣布，成功將一隻多基因編輯豬的全肝，以輔助的方式移植到一位腦死亡患者體內。

值得注意的是，豬心臟、豬腎臟的人體移植試驗已於2021年起在多國進行，但在人體內移植豬肝臟還是全球首次，這亦標誌了中國在異種器官移植領域邁出了里程碑式的一步。



據西京醫院消息，本次肝臟供體來自一隻23公斤，進行了六種基因改造的醫用豬。而移植受者是一名重型閉合性顱腦損傷患者，經過醫院全力搶救，三次評估後，均認證為腦死亡，家屬同意無償參與異種肝移植科學研究。

上周日（10日），手術由西京醫院麻醉科、外科手術室、心血管外科等14個科室共同參與，手術歷時約9小時順利結束。據悉，手術採用的術式是由西京醫院團隊首創，能保證移植肝血流灌注充分、流出道通暢。在開放血流後，移植肝臟色澤紅潤、質地良好，可見金黃色膽汁流出，說明豬肝在人體內發揮了生理功能。

術後24小時的監測顯示，受體血流動力學平穩、移植肝臟膽汁分泌、血供良好，穿刺病理顯示未見排斥反應。截至3月14日下午4時，移植肝臟已持續工作超96小時。中國科學院竇科峰表示，「這是醫學界第一次將基因編輯豬肝植入人體內，豬肝有可能替代人類肝臟。」

供體豬醫用養豬場。（西京醫院官方微信公眾號）

西京醫院表示，現階段，將異種肝移植作為一種暫時的同種肝移植替代治療手段，或讓患者自身肝臟經過移植肝的幫助後功能得以恢復。從這個層面來講，異種肝移植就有非常大的臨床應用價值，這是該研究採用輔助性肝移植方式的原因。

西京醫院進一步指，中國有近4億肝病患者，700多萬肝硬化患者，每年新增30萬至50萬的肝衰竭患者。現實中，很多人因等不到人類供肝而失去生命。而異種肝移植不受供肝數量限制，可使更多終末期肝病患者獲益，未來可能完全替代同種肝移植。

而截至目前，全球只有兩宗豬肝臟到人體的移植嘗試。今年1月18日，美國賓夕凡尼亞大學佩雷爾曼醫學院宣布，成功完成世界首宗基因編輯豬肝用於腦死亡患者體外肝臟灌注。而西京醫院今次則是第一次將豬肝臟輔助移植入人體。